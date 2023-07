Reddito di cittadinanza, la maggioranza vuole una commissione d'inchiesta sull'ex presidente dell'Inps Tridico

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

La maggioranza attacca Tridico. L’ex presidente dell’INPS finisce nel mirino di Fratelli d’Italia che lo accusa di aver ostacolato, per fini politici, i controlli contro chi abusava del Reddito di cittadinanza.

Le accuse di Fratelli d’Italia a Tridico

Il gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia ha espresso la volontà di avviare una commissione parlamentare d’inchiesta sull’ex presidente dell’Inps Pasquale Tridico, in carica dal 2019 fino al maggio di quest’anno.

Lo ha comunicato il presidente dei deputati del partito di Giorgia Meloni Tommaso Foti: il tema su cui volgerebbe il lavoro della commissione sarebbe la gestione dei controlli sul Reddito di cittadinanza.

Fonte foto: ANSA Tommaso Foti, capogruppo alla camera di Fratelli d’Italia

Le accuse del partito di maggioranza all’economista incolperebbero l’ex presidente dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale di aver ritardato l’attivazione delle verifiche sugli aventi diritto al sussidio per non far perdere consenso elettorale ai propri mandanti politici.

La risposta delle opposizioni

Tridico è infatti considerato molto vicino all’ex Presidente del consiglio e leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, che lo aveva nominato a capo dell’INPS.

“Da Fratelli d’Italia attaccano Pasquale Tridico, l’ex presidente dell’Inps, che ha fatto un lavoro immane in pandemia mentre Meloni e soci distribuivano facili slogan per infiammare il Paese” ha affermato Conte.

Il capo dei Cinque Stelle ha poi ammonito contro l’utilizzo delle commissioni d’inchiesta per minacciare le opposizioni, bollando questo atteggiamento come bullismo istituzionale: “Non riusciranno a intimidirci” ha concluso Conte.

Il monito del Presidente della Repubblica Mattarella

Come ricordato anche dallo stesso ex Presisdente del consiglio, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha recentemente chiesto di moderare l’utilizzo delle commissioni parlamentari d’inchiesta.

“Iniziative di inchieste con cui si intende sovrapporre l’attività del Parlamento ai giudizi della magistratura si collocano fuori del recinto della Costituzione e non possono essere praticate.Non esiste un contropotere giudiziario del Parlamento, usato parallelamente o, peggio, in conflitto con l’azione della magistratura” ha detto Mattarella.

Come da prassi per la Presidenza della Repubblica, non ci sono stati riferimenti precisi, ma proprio nei giorni scorsi la maggioranza ha avviato una commissione parlamentare d’inchiesta sul Covid-19.