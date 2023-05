Red Ronnie e il complottismo sull'alluvione in Emilia-Romagna: la teoria sull'aereo che l'avrebbe provocata

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Red Ronnie torna a far parlare di sé commettendo una gaffe clamorosa sull’alluvione che da giorni ha messo in ginocchio l’Emilia-Romagna. Il giornalista, infatti, ha svelato una teoria alquanto curiosa sulle cause del maltempo che ha provocato la tragedia.

La teoria complottista

A far discutere è il post che Red Ronnie ha condiviso giovedì 18 maggio su Facebook, un lungo messaggio che contiene una teoria sulle cause che avrebbero provocato l’alluvione.

Secondo il giornalista, infatti, sulla Regione e sui luoghi dove poi è abbattuto il maltempo dal 14 maggio ci sarebbe stato un movimento sospetto di un aereo. “Il disastro in Emilia Romagna è stato provocato deliberatamente? C’è chi dice sì” scrive, spiegando poi nel dettaglio la sua idea.

“Chi ha provocato questo disastro? Qualcuno mi può spiegare perché questo aereo ha fatto tutte queste rotte?”l e parole di Red Ronnie.

L’aereo misterioso

L’attenzione del giornalista, infatti , è stata catturata dalla traiettoria di un aereo che nei giorni prima dell’alluvione avrebbe sorvolato ripetutamente Cesena e la Romagna, con un volo alquanto sospetto.

“Gira in continuazione” ha ammesso Red Ronnie, postando anche l’immagine delle linee confuse e sovrapposte del volo sulla mappa. “Perché tutte queste rotte ripetute all’infinito” si chiede il giornalista che mette in piedi una teoria complottista sul possibile aeroplano che potrebbe aver dato il via alla strage.

Ronnie, al secolo Gabriele Ansaloni, ricorda infatti alcuni episodi richiamando delle teorie complottiste: “Qualcuno ce lo può spiegare? Come qualcuno ci può spiegare le rotte in cerchio fatte da un aereo Nato sulla zona dalle Marche dove poi è avvenuta l’alluvione? O i lampi nel cielo prima del terremoto in Turchia?”.

La gaffe e il commento social

“Io non credo a questi complottismi, per questo gradirei che qualcuno mi desse spiegazioni logiche a queste coincidenze” ha chiuso il post di Red Ronnie, con le spiegazioni che non sono tardate ad arrivare.

Un utente, infatti, ha smontato di netto le parole e il complottismo di Ansaloni, col giallo risolto con pochi semplici accorgimenti. L’utente ha infatti dato la soluzione al giallo, scrivendo a Red Ronnie che quell’aereo era innanzitutto un elicottero e soprattutto si trovava a sorvolare “in cerchio” la zona perché era quella della tappa del Giro d’Italia del 14 maggio 2023.

Insomma, una vera e propria gaffe per Ansaloni con tanti utenti che gli hanno scritto: “Ti sei fatto fuori troppi whisky al Roxy Bar”.