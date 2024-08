Recuperato il corpo dell'escursionista morto sul Gran Sasso, il video del soccorso alpino: aveva 56 anni

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Il soccorso alpino ha recuperato il corpo dell’escursionista morto sul Gran Sasso. L’uomo, 56 anni, stava percorrendo il sentiero che conduce al Pizzo Cefalone insieme ad altri due amici. Secondo una prima ricostruzione sarebbe scivolato improvvisamente. In un primo momento l’escursionista avrebbe tentato disperatamente di trovare un appiglio per mettersi in salvo, ma la manovra sarebbe stata inutile.

Come riporta Ansa, il corpo del 56enne è stato recuperato nel pomeriggio di lunedì 12 agosto dal soccorso alpino, che ha reso note le immagini dell’operazione. Dopo la tragedia, sul luogo è giunto il medico anestesista rianimatore, ma ogni tentativo di riportare in vita l’uomo si è dimostrato vano. L’escursionista era originario di Pescara.

I due amici che accompagnavano il 56enne verso la cima a 2533 metri di altezza non hanno riportato ferite ma sono sotto choc. Dopo l’incidente sono stati accompagnati a Campo Imperatore. Sul caso è al lavoro la Procura de L’Aquila, che sul corpo del 56enne ha disposto una ricognizione cadaverica. Dagli esiti verrà stabilito se procedere o meno con l’autopsia. Il decesso potrebbe essere stato causato dai traumi riportati a seguito della tragica caduta.