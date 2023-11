Rebecca Staffelli denuncia Mr Rizzus per la canzone sessista su di lei: "Ho dovuto cambiare casa per insulti"

Rebecca Staffelli, opinionista social del Grande Fratello nonché figlia dell’inviato di Striscia La Notizia Valerio Staffelli, ha raccontato di essere stata costretta a cambiare casa per colpa degli insulti arrivati dopo la pubblicazione di una canzone del trapper Mr Rizzus.

Cosa è successo tra Rebecca Staffelli e Mr Rizzus

Come riporta il ‘Corriere della Sera’, Rebecca Staffelli ha denunciato due persone. il trapper Mr Rizzus, autore della canzone, e un altro giovane lombardo, che avrebbe riproposto il brano su Instagram. I due imputati hanno fatto scelte processuali diverse: il trapper verrà giudicato con il rito abbreviato nel mese di gennaio, mentre l’altro giovane ha deciso di affrontare il giudizio ordinario.

Nell’aula di tribunale di Monza, Rebecca Staffelli ha raccontato:

“Non sapevo esistesse questa canzone, finché non ho visto sui social questo sconosciuto che cantava la frase su di me. Un incitamento alla violenza che ha scatenato in me molta paura perché istigava altre persone a farmi del male e che è stato seguito da insulti e minacce di altri che avevano condiviso a catena. Ho dovuto cambiare casa, avevo paura di uscire da sola“.

La contestazione riguarda una canzone pubblicata online. L’estratto del brano è:

“20900 (codice di avviamento postale di Monza, ndr) delinquenti, sc… la figlia di Staffelli“.

La precedente polemica tra Mr Rizzus e Valerio Staffelli

L’attacco contro la ragazza, secondo quanto ricostruito e poi riportato dal ‘Corriere della Sera’, partirebbe da una precedente polemica tra il trapper e Valerio Staffelli e Striscia La Notizia, ritenuti “colpevoli” di aver proposto alcuni servizi in cui si poneva l’attenzione su alcuni testi rap italiani in riferimento all’utilizzo di stupefacenti.

Il trapper, come riferito ancora dal ‘Corriere della Sera’, avrebbe iniziato con minacce e frasi sgradevoli contro Valerio Staffelli, poi estese alla sua sfera privata.

Dalle denunce sono nati due procedimenti, uno che vedrebbe indagato Mr Rizzus per stalking contro Valerio e Rebecca Staffelli, attualmente pendente di fronte al gup monzese Gianluca Tenchio, e l’altro per diffamazione, solo contro la ragazza.

Il precedente di Mr Rizzus con Vittorio Brumotti

Non è la prima volta che il trapper Mr Rizzus finisce in una polemica con un protagonista di Striscia La Notizia. A far discutere, in passato, erano state alcune sue parole rivolte a Vittorio Brumotti dopo un suo servizio sullo spaccio di droga a Monza.

In un’intervista concessa all”Adnkronos’ nell’aprile del 2021, Mr Rizzus aveva detto: “Ho sbagliato a scrivergli quelle cose in chat, Mi sono sentito provocato dalle sue risposte, ma questa non è una scusa. Ne è nato un botta e risposta scritto, ma io non ho minacciato né lui, né la sua fidanzata”.

Il trapper aveva poi aggiunto: “Io non voglio dare la colpa agli altri, ma voglio solo precisare che non è corretto attribuirci le stesse colpe. Io non ero a Monza, non compaio nel servizio televisivo, non ho mai fatto accenni a usare dell’acido contro una persona. Ammetto di avere sbagliato a scrivere parole offensive, che in quel momento non sono stato lucido, ma in 2 anni sono cambiato e non frequento più chi ‘usava’ il mio nome per fare spettacolo”.

Mr Rizzus aveva anche dichiarato: “Ora il mio unico obiettivo è la musica: lavoro a due progetti musicali, un’etichetta importante mi sta facendo pubblicare un disco. Sto provando a cambiare. Sono più maturo adesso, anche se resto un ragazzo con testi trasgressivi”.