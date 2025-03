Realme 14 Pro+ arriva in Italia con un’offerta da non perdere Realme sfida apertamente la concorrenza cinese in un territorio dove il rapporto prezzo-caratteristiche tecniche è fondamentale

Dopo il lancio ufficiale sul mercato globale, avvenuto in apertura del Mobile World Congress di Barcellona, è adesso disponibile anche in Italia il nuovo smartphone di fascia media realme 14 Pro+. Con questo modello realme sfida apertamente la concorrenza cinese, soprattutto Xiaomi-Redmi, e la sudcoreana Samsung in un territorio dove il rapporto prezzo-caratteristiche tecniche è fondamentale.

Lo abbiamo testato in anteprima e possiamo dire che realme ha fatto un ottimo lavoro e che questo modello ha moltissimo da offrire, ad un prezzo assolutamente vantaggioso. Prezzo che, con le promozioni di lancio fino a fine mese, diventa davvero irresistibile.

Come è fatto realme 14 Pro+

Pur essendo uno smartphone Android di fascia media, realme 14 Pro+ ha diverse caratteristiche tecniche che spesso non troviamo nemmeno sui top di gamma. Ad esempio la certificazione IP69, che attesta che lo smartphone può essere immerso in acqua fino a 1,5 metri di profondità, per 30 minuti.

In acqua, poi, realme 14 Pro+ riesce persino a fare le foto: ha una apposita modalità e, quando la disattiviamo, il dispositivo attiva l’altoparlante per spingere fuori l’acqua dal dispositivo.

Il comparto fotografico è molto buono, formato da tre sensori di cui uno è uno zoom periscopico con ingrandimento 3X (reali, senza perdita di qualità). Le foto, in effetti, sono uno dei punti di forza principali di questo smartphone: luminose, con colori saturi ma non “sparati”, e con tante funzioni AI utili a migliorare il risultato o a correggere eventuali errori di inquadratura (come la gomma magica, che elimina oggetti o elementi indesiderati della foto).

Fonte foto: Ufficio Stampa realme

Un’altra funzione disponibile su realme 14 Pro+, che troviamo solo su pochissimi smartphone, è la eSIM. Cioè la SIM virtuale, che facilita il cambio di operatore telefonico.

La batteria di realme 14 Pro+ è ottima, grazie alla nuova tecnologia SiC, e offre un’autonomia che supera senza problemi il giorno di utilizzo e che permette una ricarica molto veloce, grazie agli 80 watt di potenza. Il Samsung Galaxy S25 Ultra, per fare un paragone, ha una ricarica a 45 watt, iPhone 16 Pro Max si ferma a 25 watt.

Bello, grande e luminoso il display, con una diagonale di 6,83 pollici e una luminosità di picco di 1.500 nit. Per proteggere lo schermo da graffi, urti e cadute, realme ha utilizzato un vetro rinforzato Corning Gorilla Glass 7i.

Infine, a distinguere ulteriormente il realme 14 Pro+ ci pensa la variante di colore “Pearl White”, dotata di cover posteriore con pigmenti termosensibili, che cambiano di colore in base alla temperatura. Quando lo smartphone “ha freddo” (per la precisione sotto i 16 gradi) i pigmenti diventano color blu ghiaccio e l’estetica del realme 14 Pro+ cambia completamente.

Fonte foto: Ufficio Stampa realme

Quanto costa realme 14 Pro+

Il nuovo realme 14 Pro+ è disponibile in due varianti di memoria. La prima è la 8/256 GB, disponibile su Amazon al prezzo di listino di 529,99 euro e in promo lancio fino a fine mese a 429,99 euro.

La seconda è la 12/512 GB, disponibile nei negozi Unieuro, Mediaworld, Euronics, Expert e Trony al prezzo di listino di 579,99 euro. Fino al 31 marzo in promozione a 529,99 euro e a 479,99 con cashback.

Dopo aver testato con mano le capacità di questo smartphone possiamo dire, senza timore di smentita, che si tratta di prezzi più che convenienti. Chi oggi è in cerca di uno smartphone intorno ai 500 euro di prezzo, quindi, farebbe bene a considerare l’acquisto di realme 14 Pro+.