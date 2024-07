Real Madrid, presentazione di Mbappé: stipendio record e bonus alla firma, quanto guadagnerà l'attaccante

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Kylian Mbappé ha firmato il contratto come nuovo giocatore del Real Madrid, assieme al presidente del club spagnolo Florentino Pérez. L’attaccante francese è quindi ufficialmente un giocatore dei Blancos, ai quali si è legato fino a giugno 2029 raggiungendo l’accordo su uno stipendio “monstre”. Ecco quanto guadagnerà tra bonus e diritti d’immagine.

La presentazione di Kylian Mbappé al Real Madrid

Dopo la firma del contratto, Kylian Mbappé, reduce dalla deludente esperienza agli Europei di calcio 2024 in Inghilterra con la sua Francia, ha posato per una foto assieme al presidente Florentino Pérez. La stella transalpina ha mostrato la sua nuova maglia del Real Madrid, con il numero 9, e ha detto: “Incredibile essere qui. Ho dormito per molti anni col sogno di giocare nel Real Madrid e oggi sono un ragazzo felice, il sogno si sta realizzando“.

In mattinata, il calciatore aveva superato con successo le visite mediche all’Hospital Clinico di Madrid, nonostante il naso rotto durante la prima partita degli Europei, poi vinti proprio dalla Spagna.

Fonte foto: ANSA

Kylian Mbappé dopo l’eliminazione della sua Francia a Euro 2024

È già Mbappé-mania a Madrid

I tifosi del Real Madrid hanno risposto con grande entusiasmo all’annuncio dell’arrivo di Kylian: sono state centomila le richieste di un biglietto (gratuito) per entrare allo stadio Santiago Bernabeu e assistere alla presentazione della stella francese. Non pochi, però, i supporters delusi: l’impianto, infatti, può contenere solo 80 mila spettatori.

Giovedì si era aperta ufficialmente la vendita delle maglie del nuovo 9 del Madrid; nel giro di poche ore, sono diventate introvabili sia in città sia online. Per ricevere il kit ufficiale del fuoriclasse francese è necessaria un’attesa fino a sei settimane.

Lo stipendio di Kylian Mbappé al Real Madrid: quanto guadagnerà

Secondo fonti vicine alla trattativa, citate da Calcio e Finanza, lo stipendio di Kilian Mbappé a Madrid si aggira tra i 15 e i 20 milioni netti annui più bonus.

A questa cifra, però, va aggiunto il premio alla firma, che il giocatore riceverà per il suo arrivo in Spagna da svincolato, come compensazione per non dover versare nulla al Paris Saint-Germain (l’ultima sua squadra) per il trasferimento. Il premio dovrebbe aggirarsi attorno ai 100 milioni di euro, cifra spalmata in 20 milioni a stagione per la durata del contratto.

Ma non è finita qua: Mbappé, oltre ai vari bonus legati alle sue prestazioni, dovrebbe anche mantenere l’80% dei suoi diritti d’immagine, stando a quanto rivelato dalla stampa spagnola.