Re Carlo III un anno dopo la morte della Regina Elisabetta II: il messaggio audio pubblicato sui social

Primo anno da re per Carlo III. Dodici mesi fa la Regina più longeva della storia dell’Inghilterra, Elisabetta II, moriva lasciando al figlio il trono. In un messaggio sui social il monarca ricorda la madre e ringrazia per il sostegno ricevuto.

Il messaggio di Re Carlo III

Durante l’anniversario della morte di Elisabetta II e la sua conseguente ascesa al trono con il nome di Carlo III, il re d’Inghilterra ha diffuso un messaggio sui social per ringraziare del supporto ricevuto e commemorare la memoria della madre.

Anche se l’incoronazione è avvenuta solo il 6 maggio, Carlo III è re dall’istante in cui Elisabetta II è deceduta. Una consuetudine regolamentata dalla legge di successione e riassunto nel detto “The king is dead, long live the king”, il re è morto, lunga vita al re.

Carlo si è detto profondamente grato a tutti coloro che lo hanno sostenuto in questo primo anno di regno. Ad accompagnare il messaggio, una registrazione vocale, anche una delle foto più famose di Elisabetta II, quella del 1968 scattata da Cecil Beaton.

Un anno fa la morte di Elisabetta

L’8 settembre del 2022 moriva, nella residenza reale estiva di Balmoral, in Scozia, la regina d’Inghilterra Elisabetta II, dopo più di 70 anni di regno. Già durante la mattinata la corte aveva diramato un messaggio di preoccupazione sulla salute della sovrana.

Il decesso avvenne alle 15:10, poco dopo che la sua intera famiglia era accorsa presso il castello scozzese, ma la morte non fu annunciata prima delle 18:30. Nel certificato di morte la causa è attribuita all’età avanzata.

I funerali si tennero il 19 settembre presso l’abbazia di Westminister. Più di un milione di persone affollarono le strade di Londra per la cerimonia.

Il bilancio del primo anno di regno

Il primo anno di regno di Carlo III è passato senza grossi problemi. Il monarca, secondo gli esperti osservatori della famiglia reale, ha tenuto un profilo basso, rimanendo cauto e evitando ogni tentativo di riforma o ammodernamento dell’istituzione.

La Corona rimane però in crisi da tempo: la popolarità presso il pubblico inglese è in calo costante e gli scandali che hanno coinvolto diversi membri in questi anni, dal fratello del re Andrew al figlio Harry, non hanno aiutato a risollevarla.