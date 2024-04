Re Carlo III sta meglio e riprende gli impegni pubblici, Buckingham Palace: "Ridurre i rischi per la ripresa"

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Buckingham Palace smentisce le voci circolate nelle ultime ore. Re Carlo III starebbe meglio e si prepara a riprendere la prossima settimana le attività pubbliche di rappresentanza della famiglia reale britannica. Il sovrano del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord aveva dovuto interromperle suo malgrado per sottoporsi alle terapie per un non precisato cancro, annunciato ufficialmente lo scorso 5 febbraio.

Re Carlo III sta meglio: la nota di Buckingham Palace

Quello del sovrano britannico sarà un ritorno per ora limitato, “per ridurre al minimo i rischi per la ripresa“, come precisato in un comunicato diffuso da Buckingham Palace.

L’annuncio è arrivato dopo che i medici di corte si sono detti “molto incoraggiati” dai progressi delle cure, destinate ad andare avanti, come riportato da Ansa.

Le notizie rassicuranti per il Regno Unito sono state accompagnate da una nuova foto ufficiale raffigurante Carlo – 75 anni – insieme alla regina Camilla. Nell’immagine, la coppia a braccetto appare unita e sorridente.

Secondo quanto riferito dalla Bbc, Carlo, che mal sopportava il limite imposto alla sua attività (come rivelato dalla stessa Camilla), si sentirebbe “fortemente incoraggiato” dalla prospettiva di un graduale ritorno alla normalità. Anche se, come precisato da Buckingham Palace, “è troppo presto per dire” quanto ancora durerà il suo trattamento.

I prossimi appuntamenti ufficiali

L’agenda del sovrano è così già tornata, anche se con tutte le cautele del caso, a prevedere i cosiddetti “public engagements“, gli appuntamenti ufficiali in cui il re appare in pubblico e incontra i sudditi.

Per mostrare solidarietà e vicinanza a quanti si stanno curando per un tumore, è stato scelto come primo impegno la visita a un centro oncologico, dove Carlo incontrerà medici e pazienti.

A giugno, il re e la regina riceveranno inoltre l’imperatore giapponese e l’imperatrice consorte. Si tratta di un evento eccezionale: l’ultima visita di un capo di Stato nipponico nel Regno risale al 1998.

La reazione del premier Rishi Sunak

L’annuncio è stato accolto con gioia dal premier britannico Rishi Sunak, che lo ha definito una “splendida notizia per concludere la settimana” sul suo profilo X.

Nelle ultime settimane il re aveva ricominciato a farsi vedere in pubblico, come in occasione della messa di Pasqua a Windsor, a differenza della principessa Kate, a sua volta alle prese con un tumore e sottoposta a chemioterapia, come ha annunciato lei stessa il mese scorso.

Il sovrano era stato d’altra parte già autorizzato a partecipare ad impegni ufficiali con più persone, dopo che in precedenza questi erano limitati a pochi presenti, come il primo ministro Sunak nei consueti incontri settimanali.