Re Carlo III e il messaggio audio senza video prima di Pasqua: paura per il suo tumore alla prostata

Continuano a destare preoccupazione le condizioni di salute di Re Carlo III. Il regnante, che sta combattendo contro un tumore alla prostata, non ha potuto partecipare alla funzione del Giovedì Santo che quest’anno si è tenuta a Worchester e ha diffuso un messaggio audio senza video.

Il messaggio audio che allarma i sudditi

Il messaggio audio, come riporta il Fatto Quotidiano, è stato registrato prima del video in cui Kate annunciava la sua battaglia contro il cancro.

È stato trasmesso su Sky News UK mezz’ora prima che la funzione a Worchester di giovedì 28 marzo avesse inizio.

Cosa ha detto Carlo III

Nel messaggio audio pre-registrato e diffuso giovedì 28 marzo in occasione del Giovedì Santo, prima della domenica di Pasqua, Carlo III ha detto alla nazione che “abbiamo bisogno e traiamo grande beneficio da coloro che ci tendono la mano dell’amicizia, specialmente nel momento del bisogno”.

L’audio del messaggio di Sua Maestà è stato trasmesso giovedì nella Cattedrale di Worcester, dove la moglie, la Regina Camilla, presiedeva l’annuale servizio del Royal Maundy al suo posto.

Facendo riferimento alla funzione che ricorda la “Lavanda dei piedi”, il monarca ha spiegato: “Mi ricorda la promessa che ho fatto nel giorno dell’incoronazione, seguire l’esempio di Cristo non per essere servito ma per servire. Ho sempre cercato di farlo e continuo a farlo, con tutto il mio cuore“, ha concluso, secondo quanto riportato dall’agenzia LaPresse.

Fonte foto: ANSA

Re Carlo e la Regina Camilla

Le parole del monarca

Il Re, che a febbraio ha annunciato di essere malato di cancro, ritirandosi dagli impegni pubblici per sottoporsi alle cure, ha detto nel suo messaggio che è “una grande tristezza che io non possa essere con tutti voi oggi”.

Il messaggio di speranza di Re Carlo III arriva in un momento difficile per la famiglia reale, poiché Sua Maestà e sua nuora, Kate Middleton, la Principessa del Galles, si stanno sottoponendo alle cure per sconfiggere il cancro.

Buckingham Palace ha tuttavia annunciato che domenica 31 marzo Re Carlo III parteciperà alla tradizionale funzione religiosa pasquale dei reali nella Cappella di San Giorgio al Castello di Windsor.