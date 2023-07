Rapper minaccia Brumotti e Staffelli di Striscia La Notizia: Mr Rizzus finisce sotto sorveglianza speciale

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

È stato sottoposto al regime di sorveglianza speciale Simone Rizzuto, trapper monzese di 25 anni conosciuto con il nome d’arte “Mr Rizzus“, accusato di avere minacciato e insultato l’inviato di Striscia la notizia Vittorio Brumotti. Il giovane è attualmente sotto processo per aver diffamato la figlia di un altro inviato della trasmissione di Canale Cinque, Valerio Staffelli.

Mr Rizzus finisce sotto sorveglianza speciale

Secondo quanto riporta Ansa, il decreto di sorveglianza speciale disposto dal Tribunale di Milano nei confronti del trapper è stato eseguito nelle scorse ore dagli agenti della Divisione Anticrimine della Questura di Monza e Brianza.

Il provvedimento è stato emesso su proposta del questore di Monza, Marco Odorisio, a seguito dell’esame dei comportamenti ritenuti “criminali” posti in essere nel tempo dal giovane.

Mr Rizzus dovrà ora attenersi a particolari prescrizioni per la durata di un anno: fissare una dimora certa dalla quale non potrà allontanarsi senza preventivo avviso dalle 22 alle 7, non associarsi a pregiudicati, presentarsi al Sert per avviare un percorso di disintossicazione dall’uso e abuso di sostanze stupefacenti.

Le minacce a Brumotti

Mr Rizzus è accusato, tra le varie cose, di aver insultato e minacciato sui social l’inviato di Striscia la notizia Vittorio Brumotti.

Alla base delle minacce un servizio del popolare programma di Canale Cinque del 2019 in cui Brumotti denunciava lo spaccio di droga nel centro cittadino di Monza.

Le minacce alla figlia di Valerio Staffelli

Sempre nel 2019 è iniziato l’accanimento nei confronti della famiglia di Valerio Staffelli che ha portato l’inviato di Striscia la Notizia e la figlia a una serie di querele per diffamazione e atti persecutori. Il trapper è ancora a processo per questa vicenda.

Mr Rizzus avrebbe condiviso sui social video e immagini in cui aizzava i suoi follower a commettere atti di violenza a sfondo sessuale nei confronti della figlia di Staffelli, Rebecca. La giovane avrebbe quindi ricevuto diverse offese da parte di molte persone.

Il padre della ragazza ha poi denunciato la vicenda in un servizio di Striscia La Notizia. A seguito di questo, il 25enne avrebbe iniziato a inviare minacce e intimidazioni anche a Staffelli.

Le condanne per stalking e rapina

Leader di un gruppo di trapper brianzoli, “Gang 20900”, Mr Rizzus si è reso responsabile di diversi reati fin da minorenne. In passato è stato condannato a nove mesi di carcere per diffamazione e atti persecutori nei confronti dell’ex fidanzata, commessi quando aveva 17 anni.

È stato poi condannato a 2 anni e 4 mesi di carcere perché, assieme ad un membro del suo gruppo, avrebbe rapinato un cittadino straniero, colpendolo con una cintura e con calci e pugni e rompendogli un femore.