Rapine con coltello nel quartiere Marina: 18enne arrestato in aeroporto mentre tentava la fuga all’estero

Un giovane di 18 anni è stato arrestato per una serie di rapine aggravate nel quartiere Marina di Cagliari. L’operazione è stata condotta dalla Squadra Mobile di Cagliari con il supporto della Polizia di Frontiera di Malpensa, a seguito di indagini che hanno rivelato gravi indizi di colpevolezza.

Dettagli dell’operazione

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la scorsa settimana, la Squadra Mobile di Cagliari, in collaborazione con l’Ufficio di Polizia di Frontiera presso lo scalo aereo di Malpensa, ha fermato un giovane di 18 anni, sospettato di essere il responsabile di una serie di rapine aggravate nel quartiere Marina di Cagliari. Le indagini, basate su immagini di videosorveglianza e testimonianze delle vittime, hanno portato a gravi indizi di colpevolezza per sei rapine consumate e una tentata, tutte in concorso con un gruppo di minorenni ancora da identificare.

Modalità delle rapine

Il gruppo agiva con modalità simili: individuato l’obiettivo, minacciavano con un coltello o usavano violenza fisica per sottrarre collanine e altri beni alle giovani vittime, tra cui una di età inferiore ai 14 anni.

Arresto e detenzione

Il giovane, in procinto di lasciare l’Italia per la Germania, è stato individuato su un volo diretto a Milano e bloccato all’arrivo a Malpensa. Attualmente, è detenuto presso la casa circondariale di Busto Arsizio. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Cagliari, proseguono per identificare altri membri del gruppo e verificare ulteriori episodi criminosi.

Obiettivi delle operazioni

L’obiettivo delle operazioni nel quartiere Marina è garantire la sicurezza dei cittadini e rafforzare la presenza della Polizia di Stato per prevenire ulteriori episodi di criminalità in una zona molto frequentata della città.

