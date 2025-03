Rapinati tre ragazzi spagnoli in autobus a Milano, uno viene accoltellato: come sta, 4 ventenni arrestati

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Quattro ventenni sono stati arrestati a Milano per una rapina avvenuta su un autobus della linea 90, ai danni di tre ragazzi spagnoli. L’episodio si è verificato qualche giorno fa, alle prime ore del mattino, quando i giovani sono stati accerchiati e derubati. Uno degli arrestati è anche accusato di lesione personale aggravata e possesso di arma per aver pugnalato una delle vittime.

Indagini e arresti

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, gli investigatori hanno analizzato le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti sul mezzo per ricostruire la dinamica dei fatti. Le riprese hanno mostrato come i quattro indagati abbiano individuato e accerchiato le loro prede subito dopo essere saliti sul bus a Milano, approfittando di una fermata per compiere la rapina.

La dinamica dell’aggressione

Secondo quanto ricostruito, i malviventi hanno inizialmente scippato la collanina a un giovane che, sceso dal mezzo, si è allontanato velocemente. Successivamente, hanno derubato un secondo ragazzo spagnolo. Nei pressi della fermata, un 22enne spagnolo è intervenuto in soccorso degli amici, ma è stato colpito al fianco con un fendente e minacciato di non avvicinarsi più.

Arresto e conseguenze

Gli investigatori si sono messi sulle tracce dei quattro indagati, individuando inizialmente l’autore dell’accoltellamento, trovato in possesso di un coltello a serramanico. Successivamente, il resto della banda è stato rintracciato in vari punti della città. Per i quattro si sono aperte le porte della casa circondariale di San Vittore in attesa della convalida dell’arresto.

Fonte foto: IPA