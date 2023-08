Rapinata la celebre gioielleria Piaget di Parigi, bottino compreso tra i 10 e 15 milioni di euro

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Una rapina dal bottino milionario è stata messa a segno ai danni della gioielleria Piaget di Parigi. I malviventi sono entrati in azione intorno alle 13 di martedì 1 agosto. L’iconico negozio, situato in rue de la Paix, tra Place Vendome e l’Opéra, nel centro di Parigi, è stato svaligiato da una banda ben organizzata.

Bottino compreso tra i 10 e 15 milioni di euro

Secondo quanto riferito dalla polizia francese, la rapina non ha causato feriti. La Procura di Parigi indaga per il reato di furto a mano armata in banda organizzata oltre che per sequestro.

In base alle prime stime, il valore della refurtiva portata via dai malviventi sarebbe compreso tra i 10 e i 15 milioni di euro.

Fonte foto: IPA

Lo scorso aprile altra rapina nella stessa zona

Ad entrare in azione sono stati tre malviventi – due uomini e una donna – armati di una pistola. La zona in cui è situata l’iconica gioielleria è nota in tutto il mondo per la sua bellezza.

Nei dintorni di Place Vendome e rue de la Paix, sede di numerose gioiellerie e negozi di abiti di lusso, oltre che dell’Hotel Ritz (restaurato da poco) e del ministero della Giustizia, sorge una colonna realizzata sul modello di quella di Traiano a Roma.

Lo scorso 29 aprile, nella stessa zona, era stata rapinata una boutique Bulgari. Il 21 luglio, invece, sempre a Parigi sono stati rapinati in casa il calciatore del Paris Saint-Germain Gianluigi Donnarumma e la compagna Alessia Elefante.