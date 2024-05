Rapinano un taxi con maschera da clown a Roma, il video dell'aggressione e della chiamata al 112: due arresti

Aveva fermato il suo taxi per far salire una ragazza in piena notte a Roma, ma non immaginava che non sarebbe stata una corsa ordinaria: il conducente, infatti, all’improvviso ha visto irrompere un secondo passeggero che indossava una maschera da clown, un chiaro scenario da rapina. Il ragazzo mascherato brandiva un coltello e minacciava il tassista. L’aggressione è stata ripresa dalla telecamera interna dell’auto.

Erano le 3:30 in via Vacuna, quando il tassista si è fermato per far salire a bordo una ragazza apparentemente sola. Subito dopo un giovane con una maschera da clown si è infilato nell’abitacolo, sui sedili posteriori, impugnando un coltello e minacciando il conducente. Quest’ultimo è ripartito subito mentre lo sportello posteriore era ancora aperto, nel disperato tentativo di impedire al rapinatore di entrare in macchina. Così non è stato.

“Oh, ‘fermate’!”, gli ha detto la ragazza, mentre l’individuo mascherato ha cominciato a minacciare: “Oh, fratello! Fermati immediatamente. Ti do una coltellata!”. Dunque il conducente si è fermato e ha consegnato il portafoglio ai due intrusi. Poi il tassista ha lasciato di corsa l’abitacolo, e altrettanto hanno fatto i rapinatori. I due si sono dati alla macchia, quindi l’uomo è risalito a bordo e con un certo comprensibile affanno ha chiamato il 112: “Sono stato rapinato. Probabilmente so’ tossici perché puzzano da mori’“.

Pochi minuti dopo la polizia ha arrestato due italiani, che con sé avevano ancora il coltello usato per la rapina e i 50 euro sottratti al conducente. L’accusa è rapina aggravata.