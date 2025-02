Rapina violenta in un supermercato di Bolzano: madre e figlia arrestate dopo l'aggressione al direttore

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due donne sono state arrestate per rapina in un supermercato di Bolzano durante il fine settimana. Le due, madre e figlia, sono state fermate dalla Polizia dopo aver tentato di sottrarre merce senza pagare e aver aggredito il direttore del negozio.

Intervento della Polizia

La Centrale Operativa della Questura ha ricevuto una richiesta di intervento per una rapina in corso presso il Supermercato “IPERPOLI” di via Galvani. Gli agenti della Squadra “Volanti” sono giunti rapidamente sul posto, riuscendo a bloccare una delle due responsabili, identificata come C. M., una 37enne con precedenti penali.

Fuga sventata

Grazie alle indicazioni dei passanti, la Polizia ha individuato e fermato anche la seconda donna, C.C.A., una 20enne figlia di C. M., che tentava di allontanarsi. Le due donne avevano sottratto prodotti alimentari per un valore di svariate centinaia di Euro senza pagare.

Reazione violenta

Il tentativo di fuga delle due donne è stato ostacolato dal direttore del supermercato, che è stato spintonato con violenza, trasformando il furto in una rapina. Anche una cassiera è stata aggredita e fatta cadere a terra.

Arresto e conseguenze

Le due donne sono state arrestate e portate in Questura. Durante la perquisizione, C. M. è stata trovata in possesso di 2 tronchesi, aggravando la sua posizione. Entrambe sono state trattenute e il Questore di Bolzano, Paolo Sartori, ha emesso nei loro confronti una Misura di Prevenzione Personale.

Dichiarazioni del Questore

Il Questore Sartori ha sottolineato la frequenza di episodi simili, in cui i furti degenerano in aggressioni, e ha ribadito la necessità di interventi tempestivi per evitare conseguenze tragiche.

