Rapina un passante, lo ferisce e scappa in autobus a Roma: arrestato dalla Polizia al capolinea

È di un arresto per rapina il bilancio di un episodio di violenza avvenuto a Roma. Un giovane di 22 anni di origine nordafricana è stato fermato dopo aver aggredito un uomo al terminal bus di Anagnina, sottraendogli il cellulare e lasciandolo ferito a terra. L’intervento delle forze dell’ordine è stato reso possibile grazie alla prontezza della vittima, che ha subito allertato la polizia.

L’aggressione e la fuga

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’incidente è avvenuto intorno alle 9.00 del mattino. La vittima, un uomo di 42 anni, è stata in grado di mantenere il contatto visivo con il suo aggressore mentre chiamava il 112 per chiedere aiuto. L’aggressore ha tentato di allontanarsi prendendo un autobus diretto a Marino.

L’intervento della polizia

Grazie alle informazioni dettagliate fornite dalla vittima e alle immagini delle telecamere di sorveglianza, gli agenti sono riusciti a intercettare il giovane a Rocca di Papa. Convinto di aver eluso la cattura, il 22enne è stato sorpreso mentre attendeva un autobus per tornare al capolinea.

Il fermo e le conseguenze

Durante la perquisizione, il giovane è stato trovato in possesso di due iPhone, uno dei quali riconosciuto dalla vittima, e di 320 euro in contanti. L’uomo aggredito è stato trasportato al Pronto Soccorso e dimesso con una prognosi di 30 giorni per una frattura scomposta delle ossa nasali. Il fermo del 22enne, già noto per precedenti specifici, è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria a Roma.

