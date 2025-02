Rapina in via Pasolini a Milano, dimesso il 19enne accoltellato fuori dal centro commerciale: caccia al branco

Brutale rapina in via Pasolini, a Milano, di fronte al centro commerciale Merlata Bloom, al confine con Pero. Vittima un ragazzo di 19 anni che è stato prima accerchiato da un gruppo di giovani e poi colpito con diverse coltellate. Il branco lo ha attaccato per rubargli il cellulare e il monopattino. Il 19enne è stato ricoverata e poi dimesso. Fortunatamente le sue condizioni non sono critiche come invece si era creduto inizialmente.

Milano, rapina in via Pasolini: dimesso il 19enne accoltellato

Il 19enne è stato dimesso con 20 giorni di prognosi dopo essere stato accoltellato nella serata di giovedì 20 febbraio fuori dal centro commerciale Merlata Bloom.

Le sue condizioni, come riferisce l’Ansa, sono apparse meno gravi rispetto a quanto era sembrato in un primo momento.

Fonte foto: ANSA La polizia sul posto dove il 19enne è stato aggredito a coltellate

Le indagini

Continua la caccia al branco. La polizia sta lavorando per risalire all’identità degli aggressori e per ricostruire l’esatta dinamica della vicenda.

Dalle prime ricostruzioni è emerso che il 19enne sarebbe stato accoltellato al petto, alla testa e a una mano dagli assalitori che lo avrebbero preso di mira per sottrargli il telefono e il monopattino.

Sul posto si sono precipitate le volanti della polizia e i sanitari del 118 con un’ambulanza e un’automedica, oltre alla sicurezza del centro commerciale.

La vittima, dopo l’agguato, è stata trasportata all’ospedale Niguarda; è sempre rimasta sveglia dopo l’aggressione senza mai perdere coscienza.

I poliziotti hanno subito dato il via alle indagini dopo l’accaduto, setacciando con le torce il grande parco di fronte al Merlata Bloom nel tentativo di scovare l’arma con cui è stata commessa la rapina.

Sempre stando alle prime ricostruzioni, il branco sarebbe stato formato da cinque persone, tutte di origine nordafricana.

I residenti: “Solita situazione qui a Citylife”

Il 19enne, che si trovava con una ragazza quando è stato accerchiato e accoltellato, è stato aggredito all’ingresso del centro commerciale, in uno dei vialetti che conducono all’entrata principale del Merlata Bloom.

Chi abita in zona e alcune persone che lavorano nel centro commerciale hanno spiegato che non è la prima volta che si verificano aggressioni, rapine e risse fuori dal Merlata Bloom.

“È la solita situazione qui a Citylife“, hanno dichiarato alcuni residenti di Milano che dimorano nei palazzi della zona.