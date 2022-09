Rapina in sala bingo: impiegata uccisa, un cliente ferito grave. I malviventi sono fuggiti, ma è giallo

Una donna è morta e un uomo è rimasto ferito gravemente in seguito a una rapina avvenuta nella notte tra domenica e lunedì al Bingo Vali di Tortosa, a Tarragona, in Spagna. I malviventi si sono dati alla fuga.

Cosa è successo

Secondo quanto riportato da ‘2ominutos’, un gruppo composto da 3 rapinatori vestiti di nero e incappucciati è entrato nella sala bingo attorno alle ore 00,50. All’ingresso hanno sparato a un uomo, rimasto ferito alla spalla. Uscendo, i malviventi hanno sparato ancora, uccidendo un’impiegata che aveva dato l’allarme e che è stata colpita a bruciapelo. Poi i banditi si sono dati alla fuga.

Quando i malviventi sono entrati nella sala bingo erano presenti solo il cliente e l’impiegata, dal momento che il locale era vicino alla chiusura.

Sul caso stanno indagando i Mossos d'Esquadra, la polizia autonoma della Catalogna.

Il giallo

L’Area Investigativa Criminale della Regione di Polizia Terres de l’Ebre ha preso in carico l’indagine, su cui vige il massimo riserbo, per chiarire quanto accaduto alla sala bingo di Tortosa. Secondo fonti vicine al caso, il motivo della rapina non potrebbe essere economico dal momento che i malviventi non avrebbero preso i soldi.

Come sta l’uomo ferito

L’uomo rimasto ferito alla spalla è stato ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva dell’Ospedale Verge de la Cinta di Tortosa. Le sue condizioni sono state giudicate stabili all’interno di un quadro clinico grave, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Anche l’impiegata della sala bingo è stata trasportata nello stesso ospedale, ma ha perso la vita poche ore dopo aver ricevuto il colpo di pistola a bruciapelo.