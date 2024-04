Rapina con esplosione alle Poste di Castrignano del Capo vicino Lecce, i ladri scappano in auto col bottino

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Rapina alle Poste di Castrignano del Capo, in provincia di Lecce, con i ladri che hanno distrutto il Postamat con una violenta esplosione. I banditi, forse, due, hanno portato via un bottino non ancora quantificato dalle forze dell’ordine.

Rapina alle Poste di Castrignano del Capo

Il colpo è avvenuto nella notte tra lunedì 15 e martedì 16 aprile 2024 nel Salento. La filiale delle Poste di Castrignano del Capo, in provincia di Lecce, infatti, è stata presa di mira da dei ladri che hanno messo a segno la rapina.

Secondo quanto emerso, attorno alle 4.45 due ladri sarebbero giunti vicino alle Poste in auto e poi, con la stessa, sarebbero scappati dopo aver portato a termine la rapina.

Entrambi col volto coperto, hanno fatto perdere ogni traccia dopo aver messo a segno il colpo.

L’esplosione alle Poste

A chiamare le forze dell’ordine sarebbero stati alcuni residenti, svegliati alle prime ore del mattino da un forte boato.

I ladri, infatti, per mettere a segno la rapina hanno fatto esplodere il Postamat. Lo sportello bancomat delle Poste, infatti, è stato fatto saltare in aria permettendo ai ladri di mettere le mani sul bottino.

Fonte foto: Tuttocittà.it Nel cerchio in rosso la zona di Castrignano del Capo

I due, secondo quanto emerso, avrebbero utilizzato la cosiddetta tecnica della marmotta, ovvero hanno introdotto all’interno della cassaforte un dispositivo metallico a forma di cono contenente polvere da sparo. La miccia ha quindi permesso di di innescare l’esplosione capace di divellere la cassa.

L’esplosione è stata molto forte ed ha danneggiato in modo significativo la struttura creando grande spavento.

Caccia ai ladri

Come detto, al momento non è ancora stato possibile quantificare il bottino portato via dai due ladri. Ma le forze dell’ordine sono al lavoro.

I carabinieri, intervenuti sul posto, hanno infatti raccolto le testimonianze di alcuni residenti che avrebbero visto i ladri scappare via a bordo di un’utilitaria, probabilmente una Ypsilon.

La vettura è stata segnalata e, insieme agli agenti della polizia locale, gli uomini dell’arma sono a caccia dei banditi.