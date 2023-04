Rapina a L'Aquila negli uffici delle Poste: ladri a volto coperto, in fuga dopo il colpo da 60 mila euro

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Colpo grosso negli uffici delle Poste di L’Aquila, dove due malviventi a volto coperto hanno messo a segno una rapina da oltre 60.000 euro. I due hanno preso la refurtiva e si sono dileguati nel nulla.

Rapina alle Poste a L’Aquila

Secondo quanto si apprende dai media locali a essere stati presi di mira sono stati gli uffici posta di via Rocco Carabba. Poco dopo le 13.30, proprio mentre gli impiegati si apprestavano a chiudere per la pausa pranzo, due ladri incappucciati hanno fatto incursione nei locali.

I due, a volto coperto e irriconoscibili, avrebbero minacciato i dipendenti e la direttrice delle Poste. Secondo quanto si apprende, i malviventi non avrebbero mostrato le armi, ma nascondevano qualcosa sotto le giacche.

Fonte foto: Tuttocittà.it

Gli impiegati, minacciati e insultati anche verbalmente dai due, sono stati quindi costretti a mettere mano alla cassa e consegnare un ricco bottino ai malviventi. Ricevuti oltre 60.000 euro, i ladri sono fuggiti via.

Le indagini sul furto alle Poste

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, chiamate dagli stessi dipendenti della filiale di via Rocca Carabba de L’Aquila. Al loro arrivo non c’era più traccia dei malviventi che sono fuggiti con la refurtiva.

La polizia ha quindi aperto una indagine sulla rapina, per cercare di ricostruire l’esatta dinamica e soprattutto cercare di assicurare alla giustizia i ladri. Di fondamentale importanza saranno quindi le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza che potrebbero avere ripreso la fuga dei ladri.

Al vaglio delle forze dell’ordine anche le immagini interne, per cercare di capire se sotto le giacche i ladri avevano armi o qualche altro arnese pronto a colpire i dipendenti in caso di ribellione nel corso del furto.

A L’Aquila anche il ministro Piantedosi

Lavoro straordinario per le forze armate de L’Aquila proprio nel giorno in cui il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi si trova in città. Per il ministro, giunto nel capoluogo abruzzese nelle scorse ore, una visita programmata in occasione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato dal prefetto Cinzia Torraco.

Il titolare del Viminale si trova in Abruzzo dove ha sottoscritto un atto d’intesa con il presidente della regione Marco Marsilio per l’introduzione del Numero unico per le emergenze europeo 112.