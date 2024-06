Rapina alla Mondialpol di Sassari a Predda Niedda: oltre 10 banditi incendiano auto e sparano all'impazzata

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Una banda composta dai 10 ai 15 uomini ha fatto irruzione alla Mondialpol di Sassari, nella zona industriale di Predda Niedda sulla strada per Caniga, brandendo armi da guerra. I banditi prima hanno isolato la strada dando alle fiamme due auto, poi con l’ausilio di un escavatore hanno sfondato il muro dello stabilimento. Infine hanno fatto irruzione sparando numerosi colpi di fucile d’assalto per spaventare le guardie giurate. I malviventi sono riusciti così a impossessarsi di diversi sacchi di banconote. La scena da film si è verificata attorno alle 20:30 di venerdì 28 giugno.

Spari contro i carabinieri

Poi si sono dati alla fuga continuando a sparare all’impazzata e dando alle fiamme due auto, una delle quali sulla 131 tra viale Italia e Predda Niedda.

Quando un’auto dei carabinieri li ha intercettati, gli hanno sparato addosso colpendo il motore e mettendo fuori uso il veicolo degli inseguitori.

I rapinatori sono poi scappati in direzione Cagliari a bordo di un furgone Ducato di colore bianco.

I banditi hanno messo in atto una vera e propria azione militare, sparando a poca distanza da abitazioni e automobilisti di passaggio. Raffiche sono state sparate anche contro la torretta di guardia della Mondialpol.

Chiodi sull’alfalto

Oltre che bruciando auto, i criminali hanno coperto la loro fuga disseminando l’asfalto di chiodi a quattro punte. Molte le auto con le ruote sgonfie in via Budapest, all’uscita di Sassari. Il traffico, con una lunga colonna di automobilisti, è rimasto bloccato per diverso tempo.

Rubati i soldi delle pensioni

Facendo irruzione nella sala conta, i criminali hanno portato via i soldi delle pensioni che sarebbero state pagate ai primi di luglio. E’ verosimile che i criminali abbiano scelto di colpire proprio a fine giugno perché le pensioni di luglio saranno più sostanziose per via della quattordicesima.

La terza volta in 10 anni

Come riporta La Nuova Sardegna, è la terza volta in meno di 10 anni che la sede della Mondialpol viene assaltata da bande di criminali.

[Notizia in aggiornamento]