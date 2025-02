Rapina al Commercity di Roma da film: chiodi sulla strada, auto e furgoni incendiati per sfuggire alla polizia

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Rapina da film al centro commerciale Commercity di Roma, in zona Porta Galeria. I rapinatori, dopo il colpo nella notte all’interno del centro commerciale, hanno bruciato un’automobile e un furgone e cosparso di chiodi la strada, così da ostacolare l’intervento delle forze dell’ordine e poter guadagnarsi più facilmente la fuga.

Rapina al Commercity di Roma: cosa è successo

Stando alla ricostruzione dei fatti riportata dall’agenzia ANSA, attorno alle 4 della notte tra domenica 23 e lunedì 24 febbraio, i rapinatori hanno sfondato con un furgone l’ingresso posteriore del centro commerciale all’ingrosso Commercity, in zona Porta Galeria a Roma.

Quando è scattato l’allarme, la banda ha preso telefoni cellulari, tv e pc e si è poi data alla fuga. Lungo via Portuense, i malviventi hanno dato alle fiamme un’automobile, poi posizionata al centro della strada, e un furgone. I rapinatori hanno anche cosparso di chiodi la strada, così da ostacolare l’intervento delle forze dell’ordine.

Le indagini della polizia sulla rapina al Commercity di Roma

Sulla rapina al centro commerciale Commercity in zona Porta Galeria a Roma sta indagando la polizia che, per identificare e rintracciare i rapinatori, ha messo al vaglio le immagini delle telecamere.

Chiusa temporaneamente via Portuense a Roma

Via Portuense e via della Muratella a Roma sono state chiuse momentaneamente in seguito alla rapina avvenuta nella notte tra domenica e lunedì al Commercity. Per guadagnarsi la fuga, i rapinatori hanno dato alle fiamme un’auto e un furgone e sparso chiodi in strada.

Sul sito dell’azienda Cotral si legge: “A causa di una rapina avvenuta a Commercity, i rapinatori, durante la fuga, hanno incendiato un camion e gettato chiodi sulla carreggiata. Pertanto, il traffico su Via Portuense, tra Ponte Galeria e Fiera di Roma, è attualmente interdetto. Di conseguenza, i nostri bus stanno seguendo un percorso alternativo lungo la Roma-Fiumicino, con possibili ritardi e cancellazioni”.

Anche Atac ha segnalato alcune modifiche al percorso delle sue linee. In particolare, “la linea bus 089 effettua servizio in modalità circolare, devia in via Usini, via di Ponte Galeria, via Portuense direzione Casale Lumbroso. Non raggiunge ex dazio”.