Panico al centro commerciale Roma Est. Mercoledì 10 luglio, in una gioielleria all’interno dell’edificio di via Collatina, è andata in scena una rapina con tanto di sparatoria. Due ladri avrebbero esploso alcuni colpi di arma da fuoco prima di fuggire, a cui avrebbe risposto il vigilante: al momento non ci sarebbero feriti. Indagini della polizia in corso.

La rapina nella gioielleria

La rapina si sarebbe consumata intorno alle ore 10:30, quando dagli altri negozi del centro commerciale si sarebbero sentiti degli spari provenire dalla gioielleria, al secondo piano.

Alcuni commessi si sono barricati proprio nei rispettivi negozi, a chiamare la polizia sarebbero stati i clienti presenti in quel momento nell’edificio.

Fonte foto: Tuttocittà.it Via Collatina, nella zona di Roma Est, dove sorge il centro commerciale in cui è avvenuta la rapina

La sparatoria tra i ladri e un vigilante

A rispondere al fuoco, in quella che è diventata una vera e propria sparatoria, è stato un vigilante, membro delle guardie giurate del centro commerciale.

Sembra che non ci siano feriti.

Caccia ai due ladri

Stando a quanto riferito dall’Ansa, i rapinatori sarebbero due, prontamente fuggiti in auto dopo gli spari.

Non è chiaro se siano riusciti a scappare col bottino.

Panico rientrato al centro commerciale Roma Est

L’attività degli altri negozi del centro commerciale è ripresa regolarmente.

L’edificio è assai frequentato in virtù dei saldi estivi.

Il racconto di una commessa e di un cliente

Citata dall’Ansa, una commessa ha raccontato gli attimi di panico: “Ci siamo chiusi nel negozio e abbiamo contattato il 112″.

Quindi le parole di un cliente, successive alla rapina:

“Ho visto tante persone uscire frettolosamente con le buste in mano e diverse auto della polizia all’esterno. Inizialmente non capivo“.