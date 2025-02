Rapina a Bolzano, ladro scoperto a rubare picchia un 30enne: fuga interrotta dallo sgambetto di un passante

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un cittadino algerino è stato arrestato a Bolzano per rapina e violenza contro un pubblico ufficiale. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dopo aver aggredito due persone e i poliziotti intervenuti sul posto.

Intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio è avvenuto in Piazza Dogana. Gli agenti della Squadra Volanti sono intervenuti rapidamente dopo una segnalazione di una violenta colluttazione in corso. Al loro arrivo, hanno trovato un cittadino straniero in forte stato di agitazione che si accaniva su due persone. Gli agenti sono riusciti a bloccare l’uomo e a metterlo in condizioni di non nuocere ulteriormente.

Resistenza e danni

Nonostante fosse stato fermato, l’individuo ha continuato a mostrare un comportamento violento, danneggiando l’interno dell’auto di servizio con calci. Per contenerlo, i poliziotti hanno dovuto utilizzare lo spray urticante al capsicum. Anche presso gli uffici della Questura, l’uomo ha aggredito nuovamente i poliziotti, colpendone uno al volto.

Ricostruzione dei fatti

La ricostruzione dei fatti ha rivelato che il giovane aggredito, un 30enne di Bolzano, aveva scoperto il furto sulla sua auto e aveva inseguito il ladro insieme al padre. Durante l’inseguimento, il ladro ha colpito il giovane con un pugno e ha tentato di fuggire. Un passante ha aiutato a fermare, con un sgambetto, il fuggitivo, che è stato poi bloccato definitivamente dalla Polizia.

Perquisizione e arresto

La perquisizione personale ha portato al sequestro di un cavo USB, un coltello multiuso, uno spray al peperoncino, un tondino metallico e un telefono cellulare rubato. L’uomo, identificato come K.Z., 35enne cittadino algerino, è stato arrestato per rapina, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. È stato trasferito alla Casa Circondariale locale.

Provvedimenti del Questore

Il Questore della Provincia Autonoma di Bolzano, Paolo Sartori, ha emesso un Decreto di Espulsione dal Territorio Nazionale nei confronti dell’arrestato, che diventerà operativo una volta che il soggetto verrà scarcerato. Sartori ha espresso rammarico per l’ennesima aggressione subita da un agente di polizia, sottolineando l’importanza di far rispettare la legge e le istituzioni.

Fonte foto: IPA