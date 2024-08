Raoul Bova operato d'urgenza al ginocchio all'ospedale Gemelli di Roma: annullati gli impegni professionali

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Raoul Bova operato d’urgenza al ginocchio e costretto ad annullare alcuni impegni professionali. È stato lo stesso attore a informare sulle sue condizioni di salute, tramite un video pubblicato sui suoi profili social in cui ha spiegato che avrebbe dovuto finire sotto i ferri tra qualche giorno, ma che a causa di sopraggiunti imprevisti è stato obbligato ad anticipare l’operazione chirurgica.

Raoul Bova operato, annullato l’impegno al Magna Graecia Film Festival

Nelle prossime ore Bova avrebbe dovuto partecipare al Magna Graecia Film Festival. All’evento, invece, non ci sarà.

Su Instagram, attraverso un filmato realizzato da casa sua dopo le dimissioni dall’ospedale Gemelli di Roma, ha raccontato cosa gli è accaduto e perché è stato costretto a dare forfait.

“Un saluto a tutti e un grande abbraccio, spero che stiate bene”, ha esordito il divo italiano rivolgendosi ai propri fan.

“Io purtroppo sono qui a Roma – ha aggiunto -, mi hanno appena dimesso dal Gemelli per un intervento al ginocchio che avevo programmato subito dopo il Magna Graecia Film Festival. Ma ci sono stati degli imprevisti e quindi l’operazione l’ho dovuta anticipare a ieri”.

Dunque l‘intervento chirurgico è stato effettuato venerdì 2 agosto dopo che si sono verificati dei non meglio precisati imprevisti.

Il dispiacere dell’attore

“Sono molto dispiaciuto – ha continuato Bova nel giustificare la sua assenza al Magna Fraecia Film Festival -. Sarei voluto venire lì con voi, a festeggiare con voi, a sorridere con voi, con Gianvito Casadonte, il grande organizzatore di questo festival, e a tutto lo staff che lo circonda”.

Infine il saluto indirizzato alla Calabria e alle sue meraviglie: “Avrei voluto fare dei bagni nel mio mare della Calabria, vedere delle cose meravigliose. Non sono in una situazione grave. Ho fatto un’operazione per stare meglio, starò meglio”.

Bova: “Il cinema mi ha salvato”

Nei giorni scorsi Bova, ai microfoni dell’ANSA, ha raccontato uno dei periodi più difficili della sua vita, quello cioè in cui ha deciso di abbandonare le competizioni di nuoto.

“Il destino che avevo progettato, quello di campione di nuoto – ha raccontato l’attore -, si è infranto sotto il peso di tutte quelle aspettative mie, di mio padre, del mio allenatore. Avevo bisogno di supporto più morale che fisico, la voglia di gareggiare era un’ossessione, soffrivo il giudizio, quell’ansia incredibile, ci sono voluti anni per riappropriarmi dello sport come gioia”.

“Era una gabbia dalla quale scappare ma avevo paura di deludere soprattutto mio padre. Dopo aver perso la gara della vita ho abbandonato, mi ha salvato il cinema“, ha concluso Bova.