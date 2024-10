Randi Ingerman, dall'epilessia alla truffa dell'avvocata: "Ero imbottita di farmaci, falsificava le sentenze"

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Randi Ingerman è stata molto celebre negli anni ’90. Nota modella, volto di importanti marchi di moda e pubblicità, ha acquisito popolarità anche come attrice, partecipando a numerose pellicole italiane. Dopo un periodo di assenza dalla scena pubblica, la show girl torna in televisione e racconta di una brutta malattia e della truffa di cui è stata vittima.

Randi Ingerman affetta da epilessia

Ospite di Caterina Balivo nello show pomeridiano La volta buona, la statunitense Randi Ingerman ha parlato dell’epilessia, malattia che la colpì per la prima volta nel 2007: “Mi sono svegliata nel mio salotto e non avevo ancora capito”.

L’arrivo della malattia è avvenuto in un momento particolarmente difficile nella vita dell’ex modella: “In quei due anni avevo perso la mia nipotina, Samantha, di 9 mesi; poi anche mio fratello è morto per overdose di antidepressivi”.

Le crisi epilettiche, aveva lei stessa raccontato in un’intervista al Corriere, non sono l’unico disturbo di cui soffre: “Faccio i conti da tempo con la depressione, ma la malattia non mi abbatte”.

Ingerman ha lanciato un podcast a sostegno di coloro affetti da problemi simili: “Sono consapevole di soffrire di disturbi mentali e non ho remore ad ammetterlo. È il primo passo per venirne fuori”.

Vittima di truffa da parte di un’avvocata

Nel corso della trasmissione Rai, la modella nata a Philadelphia e arrivata in Italia nel 1995, ha raccontato anche della truffa di cui è stata vittima.

L’avvocata Serena Grassi, cui si era affidata per una questione riguardante una banca, le fece credere di aver vinto migliaia di euro in cause che si è poi scoperto non essere mai state intentate.

L’accusa parla anche di sentenze false, con tanto di finti timbri e firme del giudice. Dopo la denuncia di Ingerman, Grassi è sotto indagine per ipotesi di patrocinio infedele e falso.

Ad aggravare la situazione è il fatto che, al momento dei fatti, Ingerman si trovasse in gravi difficoltà: “Soffro di epilessia, ero imbottita di antiepilettici, avevo avuto una crisi nel bagno turco con un’ustione e sei settimane all’ospedale Niguarda. La mia priorità in quel periodo era stare bene”.

La sensibilizzazione sui disturbi mentali

Oggi Randi Ingerman sta bene, ha un compagno, ha lasciato Milano per trasferirsi sul lago e, nonostante sia ancora in cerca di una cura, si dichiara felice.

Ha da poco avviato un podcast, una sorta di talkshow volto proprio a sensibilizzare sulla salute mentale assieme a esperti e personaggi noti: “Quando uno ha male ai denti, va dal dentista. Perché, se si soffre non si può andare dallo psicologo? È un tabù. Voglio che sia normalizzato”.