Raid israeliano in Siria mette fuori uso l'aeroporto di Aleppo: pista distrutta dai bombardamenti

Una serie di attacchi all’alba di lunedì 28 agosto ha messo fuori uso l’aeroporto di Aleppo. Il raid israeliano nel nord della Siria ha distrutto la pista dell’aeroporto internazionale, imponendo la chiusura.

Nelle prime ore del mattino di lunedì 28 agosto, raid aerei israeliani si abbattuti sono su Aleppo, nel nord della Siria.

La serie di attacchi ha presto distrutto la pista d’atterraggio dell’aeroporto internazionale della città, mettendolo fuori uso.

At around 4:30 on August 28th, Israel launched an aerial invasion of Aleppo International Airport in Syria from the Mediterranean direction west of Latakia, resulting in the destruction of the runway and the airport being paralyzed. pic.twitter.com/ekrtZHptjx

— Terry Zhang (@ev_terry) August 28, 2023