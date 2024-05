Rai mostra risultati televoto dell'Eurovision 2024, rischia la sanzione: l'Italia vota in massa per Eden Golan

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Tra gli artisti in gara alla seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2024, l’Italia ha preferito Eden Golan, la cantante che nella gara canora rappresenta Israele. Si è scoperto, erroneamente, dopo che la Rai ha mostrato in diretta i risultati del televoto. Gaffe che potrebbe costare cara all’emittente nazionale: il regolamento dell’EBU – European Broadcasting Union prevede, infatti, il solo annuncio dei vincitori, perché la posizione in classifica dei concorrenti potrebbe influenzare il voto finale dei telespettatori.

La Rai svela per sbaglio il televoto

L’EBU – European Broadcasting Union, prevede il solo annuncio dei dieci vincitori durante le semifinali dell’Eurovision Song Contest.

È una misura attuata per evitare che la posizione in classifica e la percentuale di gradimento influisca sul voto finale da parte dei telespettatori.

Fonte foto: ANSA Eden Golan festeggia la classificazione alla finale dell’Eurovision 2024

Durante la messa in onda di una delle semifinali dell’Eurovision, svoltasi nella serata di giovedì 9 maggio 2024, la Rai ha erroneamente infranto tale regolamento.

La televisione italiana ha infatti mostrato i risultati del televoto che hanno eletto i finalisti del contest musicale internazionale. Postandoli successivamente anche sui profili social ufficiali.

La gaffe potrebbe far scattare una misura disciplinare da parte di EBU. In passato, spiega il portale EurofestivalNews, alcune giurie nazionali sono state squalificate per lo stesso motivo.

L’errore potrebbe avere ripercussioni anche su Angelina Mango, l’artista italiana in gara, che potrebbe essere svantaggiata dopo la scoperta di una spiccata preferenza dell’Italia nei confronti di Israele.

Eden Golan tra le preferite all’Eurovision 2024

I risultati del televoto mostrati su Rai 2 svelano che l’artista preferita dalla giuria popolare d’Italia è Eden Golan, al primo posto con il 39,31% dei voti.

Seguono i Paesi Bassi, rappresentati da Joost Klein, con uno stacco netto: la seconda posizione non supera il 7,32% di preferenze.

Anche grazie all’Italia, dunque, l’artista israeliana Eden Golan si guadagna un posto nella finale dell’Eurovision 2024, non senza proteste.

La cantante è stata aspramente fischiata dal pubblico in sala durante una delle sue esibizioni, mentre per le strade di Malmo (città svedese che ospita quest’edizione del contest) numerosi manifestanti hanno esposto bandiere della Palestina e cantato cori contro Israele.

Proteste e richieste di pace costrette all’esterno dall’arena dove si svolge la gara. Gli organizzatori hanno infatti vietato la presenza di bandiere o simboli della Palestina all’interno dell’edificio.