La Rai cancella lo show di Chiara Francini "Forte e Chiara" dopo 2 puntate, flop di ascolti: parla l'attrice

La Rai decide di chiudere il programma di Chiara Francini “Forte e Chiara” dopo due puntate per via degli ascolti troppo bassi. Il terzo e ultimo appuntamento dello show dell’attrice toscana su Rai 1 non andrà dunque in onda, come comunicato dalla stessa emittente pubblica.

La Rai cancella “Forte e Chiara”

Lo stop alla trasmissione è stato annunciato dalla Rai in un comunicato: “Il progetto pensato con finalità sperimentali, pur veicolando valori importanti e originali, non ha tuttavia prodotto i risultati auspicati” hanno spiegato da Viale Mazzini.

La Direzione Prime Time ha comunque ringraziato Chiara Francini perché “ha confermato di essere una grande artista accettando la sfida di portare questa sua idea nella prima serata di Rai1“.

Chiara Francini durante la conferenza di presentazione del suo show “Forte e chiara”

Il flop degli ascolti

Nella prima puntata di mercoledì 10 aprile lo show di Chiara Francini aveva ottenuto solo 2.176.000 spettatori con il 13,9% di share. Numeri ancora più in calo nella messa in onda della seconda diretta del 17 aprile, con l’11,2% di share e 1.784.000 spettatori.

L’ennesima chiusura anticipata di un programma del palinsesto rappresenta un ulteriore colpo nel momento difficile che ha investito la Rai, alle prese con le ripercussioni dell’addio di Amadeus.

Il commento di Chiara Francini

Con una foto pubblicata sul suo profilo Instagram di un momento della trasmissione, Chiara Francini ha commentato la cancellazione della terza puntata della sua trasmissione.

“Signore, signori e tutto quello che sta nel mezzo, non ci siamo andati piano – ha scritto nel posto – Scusateci se siamo stati troppo forti, come un gintonic senza tonic. Con Forte e Chiara abbiamo provato a mettere assieme in uno stesso show Cardinali e inviati di guerra, cliché sulle donne e pornostar, balletti con le piume e storie di bambini in un campo di concentramento, canzoni dei cartoni animati e Drag queen”.

“Forse ho esagerato. Ma il rischio comprende una dose di coraggio – ha aggiunto – Chiudiamo qui con una schitarrata ben impiumata. Prendiamola come una dieta: invece di una taglia in meno, una puntata in meno. Ma anche se più sottili, la gioia, la passione, la voglia di raccontare continueranno a imboccarci con grandi cucchiaiate! Ringrazio tutti quelli che hanno amato e non amato il mio show, i primi li aspetto a teatro, gli altri pure! Buongustai!”