Ragusa, fermato senza documenti a Santa Croce Camerina: gli agenti lo seguono fino a casa e scovano la droga

Un uomo è stato arrestato a Santa Croce Camerina per spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è avvenuta dopo che gli agenti della Polizia di Stato hanno notato un comportamento sospetto durante un controllo di routine.

Controlli di routine portano a un arresto

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, gli agenti del Commissariato di P.S. di Comiso, durante un servizio di controllo del territorio, hanno ricevuto numerose segnalazioni riguardanti lo spaccio di sostanze stupefacenti. Un insolito via vai di persone è stato notato nelle vie delle zone rivierasche che vanno da Punta Secca a Casuzze, passando per la frazione di Kaukana.

Scoperta di droga in casa

Il sospetto, privo di documenti di riconoscimento, è stato seguito fino a casa per recuperarli. Giunti nei pressi dell’ingresso, gli agenti hanno percepito un forte odore di sostanza stupefacente, identificata come hashish e marijuana. Dall’esterno, attraverso una porta finestra aperta, è stato notato un barattolo in vetro contenente una sostanza sul tavolo del soggiorno.

Perquisizione e arresto

Durante la perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto ulteriori barattoli in vetro contenenti marijuana e hashish, per un totale di 139 grammi (125 grammi di marijuana e 14 grammi di hashish), nascosti in vari scaffali della cucina e del soggiorno. L’uomo è stato quindi arrestato e posto a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa.

