Ragni velenosi giganti Joro minacciano gli Usa, allarme a New York: possono "volare", i rischi per l'uomo

I ragni velenosi giganti Joro, noti tra le altre cose per la loro capacità di “volare” e per le loro dimensioni, stanno minacciando gli Stati Uniti. L’allarme è stato lanciato a New York, dove si prevede un’invasione imminente di questi aracnidi. La loro presenza potrebbe comportare rischi per l’uomo.

Invasione a New York

Secondo il New Jersey Pest Control, i ragni giganti Joro con zampe lunghe fino a quattro pollici potrebbero invadere l’area di New York entro quest’anno. Dopo aver inizialmente infiltrato il Sud-Est degli Stati Uniti dal Giappone, questi aracnidi stanno ora dirigendosi verso il Nord-Est.

Nel 2021, la Georgia è stata il “ground zero”, con avvistamenti sia in aree urbane che rurali. Non hanno paura della città (come i ragni violino), ma non usano zone al chiuso per fare la tana e di fronte all’essere umano non si dimostrano grandi predatori.

Ragni Joro: come sono fatti

I ragni Joro sono facilmente riconoscibili per il loro aspetto distintivo. La pest control service di Flanders, del New Jersey, li descrive come “difficili da non notare” a causa della loro “apparenza sorprendente e comportamento distintivo”.

I ragni Joro sono di un vibrante giallo con colorazioni nere che li rendono particolarmente visibili. Le zampe possono raggiungere fino a quattro pollici di lunghezza.

Da dove arrivano?

Originari del Giappone, i ragni Joro sono stati avvistati per la prima volta negli Stati Uniti nel Sud-Est, con la Georgia che ha registrato un notevole numero di avvistamenti nel 2021. Questi ragni sono ora in movimento verso il Nord-Est, compresa l’area di New York, secondo quanto riportato dal New Jersey Pest Control.

La loro espansione geografica sta suscitando preoccupazioni per le potenziali conseguenze ecologiche e sanitarie.

Sono pericolosi per l’essere umano?

I ragni Joro sono velenosi, ma non rappresentano una minaccia per l’essere umano. Mentre il loro morso può causare dolore e irritazione, non è considerato letale per gli adulti sani. La loro presenza solleva però questioni sulla gestione nelle aree densamente popolate.

Per le loro caratteristiche rappresentano un rischio per l’uomo relativamente basso, anche se possono causare irritazione, gonfiore e febbre.