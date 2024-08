Ragazzo trovato morto a Prato, il corpo del 19enne giaceva in strada nella notte: si indaga per omicidio

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Tragedia a Prato, in Toscana, dove il corpo di un ragazzo morto è stato rinvenuto in strada, in via delle Badie. La vittima era giovanissima: si tratta infatti di un 19enne di origini cinesi. Si indaga sul decesso.

Il ragazzo trovato morto a Prato

Il drammatico ritrovamento è avvenuto nella giornata di domenica 11 agosto, poco prima delle 23, nella strada nella parte meridionale della città.

Sul posto è subito giunto il personale del 118, che non ha potuto fare altro che constatare il decesso.

Le ipotesi sulla morte

Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri, coordinati dalla procura locale.

L’ipotesi più probabile è quella di una morte provocata da una caduta dall’alto, come riferito dal quotidiano Il Tirreno. Lo evidenzierebbero alcuni segni sul corpo.

Sembra che, poco prima della morte, la vittima si trovasse in compagnia di un altro giovane connazionale (il quale, fa sapere il Corriere Fiorentino, verrà sentito nelle prossime ore).

Entrambi i ragazzi sarebbero stati alterati da sostanze alcoliche. Non si esclude alcuna pista, né quella del suicidio né quella dell’omicidio colposo.

Il cadavere ritrovato a Parma

Lo scorso venerdì 2 agosto, nel tardo pomeriggio, dalle acque del fiume Taro a Parma è venuto a galla un cadavere.

L’uomo che per primo ha notato il corpo si trovava nelle vicinanze di un ponte sul corso d’acqua, lungo la via Emilia.

La vittima era un uomo di 27 anni di origine pachistana. La salma, al momento del recupero, era parzialmente sfigurata e sarebbe stata riconosciuta da alcuni particolari: la bicicletta, i vestiti e la barba.