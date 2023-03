Ragazzo picchiato in metro a Brescia dal branco: 19enne preso a calci e pugni, nessun passeggero lo difende

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Un 19enne è stato vittima di una brutale aggressione avvenuta lunedì 6 marzo 2023 nei vagoni della metropolitana di Brescia. Il giovane, accerchiato da una baby gang, è stato malmenato e ha subito traumi e ferite alla cute. Sul caso indagano le forze dell’ordine.

Aggressione in metro a Brescia

La vittima dell’aggressione, riporta Il Giornale di Brescia, è un 19enne che è stato preso di mira da una baby gang nella mattina di lunedì 6 marzo 2023. L’aggressione, viene ricostruito, sarebbe iniziata all’esterno della fermata Sanpolino per poi proseguire all’interno di uno dei vagoni della metro.

Minacciato con un coltello, il giovane è riuscito ad entrare nel convoglio, ma lì la violenza non si è fermata. In 6 o 7, infatti, lo hanno accerchiato e picchiato. Calci, pugni e schiaffoni al 19enne che soltanto alla fermata San Polo è riuscito a liberarsi.

Nessuno ha aiutato il 19enne

Ma mentre veniva brutalmente picchiato dalla baby gang in metropolitana, nessuno dei presenti all’interno del convoglio è intervenuto per aiutarlo. Secondo quanto riferito da Il Giornale di Brescia, infatti, il 19enne è stato malmenato davanti ad altri passeggeri.

Nessuno, forse per timore di subire lo stesso trattamento, ha mosso un dito, terrorizzati dalla situazione.

La fuga della baby gang

Alla fermata San Polo, come detto, il giovane è riuscito a liberarsi dalla violenza e la baby gang è fuggita via, facendo perdere ogni traccia. Erano in 6, forse in 7 dicono alcuni testimoni. Il 19enne è stato soccorso dal 118 ed è stato preso in cura dall’equipe medica che lo ha portato in ospedale a causa dei traumi riportati e dopo averlo visto col volto tumefatto e sanguinante.

Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine che ora indagano sull’episodio di violenza per cercare di acciuffare il gruppo autore del pestaggio. Sono in corso le analisi dei video registrati dalle telecamere di sicurezza, per carcerare di risalire all’identità degli aggressori. Ancora non è noto il motivo del pestaggio, ma non si esclude che si sia trattato di un tentativo di rapina.

Qualche ora dopo, a Milano, un altro episodio di violenza si è consumato vicino alla stazione centrale, con due uomini che hanno rapinato e accoltellato diversi passanti.