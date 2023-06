Ragazzo investito da un suv nella zona industriale di Molfetta: il 21enne Salvatore Ragaccio non ce l'ha fatta

È morto Salvatore Ragaccio, il giovane investito da un suv nella zona industriale di Molfetta nella notte di sabato 10 giugno. Quando è stato travolto il ragazzo era quasi giunto a casa.

Incidente a Molfetta: muore un 21enne

Secondo la ricostruzione dei carabinieri attorno alle 00:20 Salvatore stava facendo ritorno al campo rom dove da poco tempo abitava insieme alla famiglia.

Il 21enne, un italiano di etnia sinti, stava così attraversando la strada vicinale Padula, nei pressi dello svincolo che porta alla strada statale 16 bis.

In quel momento sopraggiungeva un 55enne molfettese che stava tornando a casa a bordo di una Kia Sportage.

Secondo le dichiarazioni rese alle autorità l’investitore, data l’oscurità della zona, non avrebbe notato la presenza del giovane in mezzo alla strada, così non ha fatto in tempo a frenare e l’ha travolto.

Sotto choc l’investitore

Nonostante fosse sotto choc, il 55enne si è immediatamente fermato ed è sceso dall’auto per prestare soccorso e chiamare il 118.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il cerchio rosso indica la zona dell’incidente: Salvatore Ragaccio è stato investito sulla strada vicinale Padula nella zona industriale di Molfetta, in provincia di Bari.

Giunti sul luogo gli operatori sanitari hanno cercato di stabilizzare Salvatore Ragaccio e lo hanno trasportato in codice rosso all’ospedale don Tonino Bello di Molfetta.

Ma data la gravità delle lesioni riportate il giovane è morto un’ora dopo il suo arrivo.

Si indaga per omicidio stradale

Dell’indagine si sta occupando la Procura della Repubblica di Trani. L’ipotesi di reato è quella di omicidio stradale.

L’auto del conducente è stata posto sotto sequestro. I rilievi sul veicolo e sull’asfalto permetteranno di definire l’esatta dinamica dell’incidente.

Gli investigatori stanno verificando la presenza in zona di eventuali telecamere di videosorveglianza. Un aiuto alle indagini potrebbe giungere dalle immagini registrate.

La notizia della morte di Salvatore Ragaccio, postata sui social da una congiunta, ha ricevuto in poche ore decine di commenti di cordoglio.