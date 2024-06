Ragazzo disperso a Trieste dopo essere caduto in mare dal molo, sorpreso dal maltempo: ricerche in corso

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Sono in corso a Trieste le ricerche di un ragazzo di circa 20 anni disperso in mare dopo essere caduto dal molo. Stando alle prime informazioni il giovane era ubriaco e si trovava in compagnia di un gruppo di amici quando è finito in acqua. Il maltempo che sta interessando la città non agevola le ricerche.

Ragazzo disperso a Trieste, ricerche in corso

Secondo quanto riporta Agi, dalle 4 della mattina di martedì 11 giugno sono in corso le ricerche di un ragazzo disperso in mare nella zona del porto vecchio di Trieste.

I vigili del fuoco con il nucleo sommozzatori e il personale della capitaneria di porto stanno operando sia via terra che via mare, con il supporto di mezzi della guardia di finanza e di un elicottero della Protezione civile.

Il giovane disperso in mare nella zona del porto vecchio di Trieste

Ragazzo finisce in mare dal molo

A lanciare l’allarme nella notte è stata una coetanea del ragazzo disperso. Secondo quanto riporta Repubblica, si tratta di un 24enne marocchino richiedente asilo.

Stando a quanto emerso, si trovava con altri connazionali negli spazi abbandonati del vecchio scalo ferroviario, nei pressi del molo IV del porto.

Non è chiaro se il giovane, ubriaco, sia caduto in acqua per un incidente, forse a causa del maltempo, o se si sia tuffato per fare una bravata. Di certo c’è che non è più riemerso.

In stato di ebbrezza anche la ragazza che ha lanciato l’allarme, è stata trasportata all’ospedale di Cattinara per accertamenti.

Maltempo in Friuli, forte temporale su Trieste

Le condizioni meteo di forte pioggia e vento, che si protraggono dalla giornata di lunedì, non agevolano le operazioni di ricerca del disperso.

Nelle scorse ore il maltempo ha colpito il Friuli Venezia Giulia, con forti temporali e grandinate che sono caduti per tutta la notte e anche martedì mattina a Trieste e a Udine.

Sono 250 gli interventi di soccorso tecnico urgente, dovuti al maltempo, svolti dai vigili del fuoco friulani nelle ultime 24 ore.