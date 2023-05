Ragazzo di 18 anni accoltellato in piazza Gae Aulenti a Milano dopo la rissa: è grave, caccia agli aggressori

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Un 18enne di origini egiziane è rimasto gravemente ferito in una lite avvenuta nei pressi di piazza Gae Aulenti, a Milano, nel tardo pomeriggio di sabato 27 maggio 2023. Il giovane, secondo quanto si apprende, sarebbe stato accoltellato da altri due e i carabinieri sarebbero alla ricerca degli aggressori.

Accoltellato dopo la lite

L’episodio, avvenuto poco dopo le 19.30 di sabato 27 maggio 2023, è stato denunciato da alcuni passanti che si trovavano nella zona. In via Fratelli Castiglioni, a due passi dall’iconica piazza Gae Aulenti a Milano, è stata infatti segnalata una violenta rissa tra tre ragazzi.

I tre, presumibilmente tutti di origine nordaficana, sarebbero entrati in contatto davanti a diversi milanesi e turisti. Due di loro, prendendo di mira un 18enne egiziano, lo avrebbero quindi aggredito a calci e pugni. Il giovane, poi, sarebbe stato anche colpito da diversi fendenti al costato e al braccio con un coltello e una bottiglia di vetro rotta.

Fonte foto: Tuttocittà.it

Grave in ospedale

Sul posto, dopo la segnalazione dei passanti, sono accorsi gli uomini del 118 e i carabinieri che hanno aperto subito un’indagine sull’accaduto. Il 18enne, ferito gravemente, è stato quindi trasportato in ospedale.

Per il giovane, arrivato al San Gerardo di Monza in codice rosso, le condizioni sarebbero state giudicate gravi, ma il 18enne non sarebbe in pericolo di vita.

Caccia ai due aggressori

Avviati sin da subito i primi rilievi sul posto per cercare di chiarire la dinamica e cercare di identificare gli aggressori. I due si sarebbero dati alla fuga, ma i carabinieri sarebbero sulle loro tracce cercando anche di sfruttare le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.

Gli uomini dell’arma, tra l’altro, hanno ritrovato anche il coltello che ha ferito il 18enne. Il coltello è stato quindi sequestrato.

I carabinieri avrebbero anche avviato diversi interrogatori, con alcuni testimoni che hanno assistito all’aggressione che sono stati sentiti per cercare di raccogliere quanti più dettagli possibili per arrivare alla celere identificazione dei giovani che hanno aggredito il 18enne in una delle zone maggiormente affollate del capoluogo lombardo di giorno e, soprattutto, della movida del weekend meneghino.