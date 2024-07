Ragazzo di 17 anni annega nella Goja del Pis ad Almese a Torino, muore davanti agli amici dopo il tuffo

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Un ragazzo di 17 anni è annegato nella Goja del Pis ad Almese, a poco più di 30 km da Torino. La tragedia è avvenuta nel pomeriggio del 4 luglio mentre stava facendo il bagno con gli amici ma, dopo un tuffo nel lago, non è più riemerso.

Ragazzo di 17 anni annegato ad Almese: la ricostruzione

Il giovane era italiano e viveva a Buttigliera Alta, un comune poco distante. Si trovava nei pressi di questo piccolo lago, con gli amici e, insieme a loro, era in acqua.

Dopo un tuffo e per cause ancora da accertare, non è riemerso. Vedendolo in difficoltà, gli altri ragazzi che erano con lui hanno lanciato l’allarme ma per lui non c’è stato nulla da fare.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il luogo dove il ragazzo ha perso la vita: la mappa

I soccorsi vani e la causa della morte

Chiamati dai suoi compagni, i soccorsi sono arrivati presto sul posto. Prima l’ambulanza del 118, quindi l’elicottero di Azienda zero, i vigili del fuoco con i sommozzatori e il nucleo alpino fluviale. Nulla però si è potuto per salvare il giovane.

Come riporta Lapresse, ci sono voluti diversi minuti per recuperarlo e riportarlo a riva: qui i sanitari hanno tentato invano di rianimarlo prima di dichiararne il decesso per annegamento intorno alle 17:30.

Starà ai carabinieri della compagnia di Rivoli il compito di ricostruire quanto accaduto: nessuna ipotesi sulla causa della morte è ancora stata esclusa. Potrebbe essersi trattato di una ferita rimediata dopo il tuffo, ma anche di un malore.

Cos’è la Goja del Pis e quel triste precedente

In questa località della Val di Susa, si trova la Goja del Pis, un piccolo lago che si forma ai piedi di una cascata di un torrente. Le forti piogge e i recenti temporali ne hanno di molto ingrossato le acque: la cascata è alta 14 metri e si trova tra le rocce sulla strada per Rubiana.

Non si tratta del primo avvenimento tragico che si verifica a queste latitudini: era già successo nel 2018.

Allora, nello stesso posto, un ventenne di origini brasiliane, Artur Cacciolari, residente a Grugliasco ed artista circense, morì mentre faceva un video saltando dalla cascata. Era il 29 maggio: voleva attraversare la Goja del Pis attaccato a una fune per realizzare un corto per un concorso. Il ragazzo precipitò nel lago e perse la vita.