Ragazzo di 16 anni morto investito dal treno alla stazione di Felizzano: ritardi sulla linea ferroviaria

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Un ragazzo di 16 anni, di origini straniere, è morto dopo essere stato investito da un treno sui binari alla stazione di Felizzano, nella provincia di Alessandria, in Piemonte.

Cosa è successo a Felizzano

Non è ancora chiara la dinamica dell’episodio, ma stando a quanto riportato da ‘Telecitynews24’ sembra che il giovane sia stato sbalzato dalla massicciata.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per ricostruire i fatti.

Fonte foto: Tuttocittà.it

L’incidente ferroviario è avvenuto alle 7,20 del mattino di martedì 27 febbraio alla stazione di Felizzano, in provincia di Alessandria, in Piemonte.

L’ipotesi sul ragazzo morto alla stazione di Felizzano

Dalle prime informazioni fornite da ‘Rfi’ e riportate dall’agenzia ‘ANSA’, il ragazzo morto alla stazione di Felizzano avrebbe attraversato i binari anziché utilizzare il sottopasso.

Al sindaco di Felizzano, Luca Cerri, risulterebbe trattarsi di un ospite della comunità per minori del paese. Le parole del primo cittadino: “L’esatta dinamica di quanto accaduto non si conosce ancora, ma non si escluderebbe che stesse andando a scuola e forse fosse in ritardo”.

Ritardi sulla linea ferroviaria dopo l’incidente a Felizzano

Disagi e interruzioni si registrano per i treni della linea Torino-Genova. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri e i sanitari, che, dopo avere constatato il decesso del giovane, stanno cercando di ricostruire l’accaduto. Sul posto è arrivata anche anche la Polfer per i rilievi del caso, oltre ai volontari della protezione civile di Felizzano, Quattordio e Solero per l’evacuazione del convoglio che ha investito il ragazzo.

Il treno, ovviamente, è rimasto fermo per consentire gli accertamenti disposti dall’autorità giudiziaria e la circolazione è stata prima sospesa e resta ancora fortemente rallentata tra Felizzano e la vicina Solero.

I treni Intercity e Regionali, secondo quanto reso noto da Trenitalia, possono registrare ritardi fino a 120 minuti. I treni Regionali possono subire cancellazioni e limitazioni di percorso. I disagi riguardano la linea Torino-Genova e, più nello specifico, l’Intercity che sarebbe dovuto arrivare da Torino nel capoluogo ligure alle 8.03 e quello da Genova con arrivo previsto a Torino alle 8.45. L’intercity da Genova in arrivo a Torino alle 11.15 è stato cancellato.

Il treno IC 503 Torino Porta Nuova (6:05) – Genova Piazza Principe (8:03) termina la corsa ad Asti alle ore 7:31.

I passeggeri diretti a:

– Genova Piazza Principe possono proseguire il viaggio con il treno R 11569 Asti (9:12) – Acqui Terme (10:12) fino ad Acqui Terme dove trovano proseguimento con il treno R 12125 Acqui Terme (11:17) – Genova Brignole (12:51);

– Alessandria possono proseguire il viaggio con il treno R 11569 Asti (9:12) – Acqui Terme (10:12) fino ad Acqui Terme dove trovano proseguimento con il treno R 11460 Savona (10:02) – Alessandria (12:20);

– Novi Ligure possono proseguire il viaggio con il treno R 11569 Asti (9:12) – Acqui Terme (10:12) fino ad Acqui Terme, dove trovano proseguimento con il treno R 12125 Acqui Terme (11:17) – Genova Brignole (12:51) fino a Genova Piazza Principe, dove trovano ulteriore proseguimento con il servizio sostitutivo con taxi appositamente predisposto.

termina la corsa ad Asti alle ore 7:31. I passeggeri diretti a: – Genova Piazza Principe possono proseguire il viaggio con il treno R 11569 Asti (9:12) – Acqui Terme (10:12) fino ad Acqui Terme dove trovano proseguimento con il treno R 12125 Acqui Terme (11:17) – Genova Brignole (12:51); – Alessandria possono proseguire il viaggio con il treno R 11569 Asti (9:12) – Acqui Terme (10:12) fino ad Acqui Terme dove trovano proseguimento con il treno R 11460 Savona (10:02) – Alessandria (12:20); – Novi Ligure possono proseguire il viaggio con il treno R 11569 Asti (9:12) – Acqui Terme (10:12) fino ad Acqui Terme, dove trovano proseguimento con il treno R 12125 Acqui Terme (11:17) – Genova Brignole (12:51) fino a Genova Piazza Principe, dove trovano ulteriore proseguimento con il servizio sostitutivo con taxi appositamente predisposto. Il treno IC 500 Genova Brignole (6:48) – Torino Porta Nuova (8:45) termina la corsa ad Alessandria dalle ore 7:50.

I passeggeri possono proseguire il viaggio con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI.