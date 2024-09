Ragazzo di 15 anni morto in un incidente stradale a Ramacca (Catania): feriti altre tre giovani

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Tragedia sulle strade della Sicilia, dove in un incidente stradale avvenuto a Ramacca (Catania) è morto un ragazzo di 15 anni. L’auto sulla quale viaggiava è uscita di strada e si è ribaltata più volte, feriti gli altri tre giovani presenti nel veicolo: al lavoro le Forze dell’Ordine per ricostruire la dinamica.

L’incidente stradale a Ramacca (Catania)

Nella notte tra sabato 21 e domenica 22 settembre 2024, poco dopo le ore 5:00, un incidente stradale si è verificato sulla strada statale 288, nel territorio di Ramacca, comune facente parte della città metropolitana di Catania, in Sicilia.

Stando alle informazioni fin qui raccolte, come riportato anche da Catania Today, una Audi Q5 sulla quale viaggiavano quattro persone è uscita di strada ribaltandosi più volte dopo aver invaso la corsia opposta.

Fonte foto: Tuttocittà.it Ramacca, comune vicino Catania dov’è avvenuto un incidente stradale nel quale è morto un ragazzo di 15 anni

L’incidente, avvenuto tra il bivio di Iannarello e il territorio del comune di Ramacca, è fin da subito apparso grave, richiedendo un massiccio intervento dei soccorsi.

L’arrivo dei soccorsi e il ragazzo morto nell’incidente

Sul posto sono quindi giunti i Carabinieri dei comandi di Palagonia e Ramacca, i vigili del fuoco del distaccamento di Paternò e il personale medico del 118, accorso con diverse ambulanze. Bloccata per diverso tempo la SS288 per permettere le operazioni delle Forze dell’Ordine.

L’intervento dei vigili del fuoco si è reso necessario per poter liberare uno dei passeggeri, rimasto incastrato tra le lamiere della vettura, mentre i sanitari si preoccupavano delle prime cure agli altri feriti.

Gli operatori del 118 non hanno potuto far nulla per salvare la vita di uno dei giovani, un ragazzo di 15 anni, Claudio Gianninò, probabilmente morto sul colpo. Gli altri tre feriti, tutti maggiorenni, sono stati invece trasferiti d’urgenza negli ospedali Cannizzaro, San Marco e Garibaldi di Catania: uno di loro è in codice rosso, gli altri due in codice giallo.

Il cordoglio del paese

Mentre i carabinieri della stazione di Ramacca indagano per chiarire la dinamica dell’incidente, il sindaco di Ramacca, Nunzio Vitale, ha espresso in una nota il cordoglio suo e dell’intera cittadinanza per quanto accaduto: “Oggi è una giornata di immenso dolore per la nostra comunità”.

“Ci siamo svegliati con questa notizia devastante, siamo vicini alla famiglia e esprimiamo il cordoglio della nostra comunità – ha poi aggiunto il primo cittadino – Ovviamente, il giorno dei funerali sarà lutto cittadino”.

“Vogliamo inoltre rivolgere i nostri pensieri e il nostro sostegno agli altri ragazzi coinvolti nell’incidente, che sono attualmente ricoverati in ospedale. Preghiamo per la loro pronta guarigione e restiamo vicini alle loro famiglie in questa difficile prova” ha poi concluso il sindaco Vitale.