Ragazzo 12enne arriva morto all'ospedale di Agerola vicino Napoli portato dai familiari: indagini in corso

I carabinieri sono intervenuti presso un presidio medico di Agerola, in provincia di Napoli, in seguito alla morte di un dodicenne.

Cosa è successo

Il minore, stando a quanto riportato da ‘TgCom24’, sarebbe stato accompagnato al punto di primo soccorso di via Coppola da alcuni familiari, ma al suo arrivo i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Sono in corso le indagini per risalire alle cause della morte e la dinamica di quanto accaduto: si tratterebbe, stando alla prima ricostruzione dei fatti, di una caduta rovinosa, mentre percorreva un sentiero di montagna. Alla tragedia avrebbero assistito i genitori e il nonno del ragazzino.

La procura ha aperto un’inchiesta

Come riferito da ‘Il Mattino’, la salma del dodicenne, che era stato portato al locale presidio della Misericordia, è ora a disposizione della Procura di Torre Annunziata (procuratore Nunzio Fragliasso, aggiunto Giovanni Cilenti, sostituto Emilio Prisco) che ha aperto un fascicolo d’inchiesta per capire cosa è accaduto.

Dove è avvenuta la tragedia

‘Il Mattino’ aggiunge ulteriori dettagli anche in merito a dove sarebbe avvenuta la tragedia: stando alle prime notizie emerse su quanto accaduto, l’incidente sarebbe avvenuto in una zona di montagna dove ci sono alcuni pascoli lungo i sentieri dei monti Lattari, in località Ponte Tito di Agerola. I genitori e il nonno, che hanno soccorso il dodicenne, sono sotto shock.

La prima ipotesi

Secondo una prima ipotesi riportata da ‘Il Mattino’, il dodicenne sarebbe stato disarcionato da un mulo e poi sarebbe caduto rovinosamente a terra. Stando a quanto riferito dall’agenzia ‘ANSA’, però, resta ancora da capire se la caduta sia avvenuta dalla groppa di un animale o con altra modalità.

I carabinieri della sezione investigazioni scientifiche sono sul posto e, assieme ai carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia, stanno cercando di ricostruire la dinamica, sotto il coordinamento della procura di Torre Annunziata.