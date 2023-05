Ragazzino di 15 anni accoltellato da un 13enne a Napoli: la violenza al culmine di un litigio in un bar

A Napoli un ragazzino di 15 anni è stato colpito con due coltellate all’addome da un 13enne in un locale del centro storico in zona Decumani. Alla base dell’aggressione vecchie ruggini fra i giovanissimi.

Accoltellamento al Decumani di Napoli

I due si conoscevano da mesi e covavano antipatie reciproche. Entrambi si trovavano in un locale di via Carrozzieri a Monteoliveto per trascorrere una serata in compagnia dei rispettivi amici.

Il 15enne è residente a Secondigliano e il 13enne a Giugliano. I due frequentavano abitualmente gli stessi luoghi e in passato avevano già avuto qualche screzio.

Fonte foto: Tuttocittà.it Nel cerchio rosso è indicata la zona in cui è avvenuta l’aggressione.

Anche ieri sera i due si sono confrontati. Come riporta ‘Il Mattino’, alla base dei dissapori ci sono sempre state questioni banali come il “prendersi troppa confidenza”.

Prima le provocazioni, poi la violenza

Nella serata di sabato però le antipatie sono degenerate: dopo un primo confronto a suon di parolacce e spintoni il 13enne ha tirato fuori il coltello e ha colpito per due volte il rivale all’altezza dell’ombelico.

Il 15enne si è accasciato cominciando a sanguinare copiosamente, mentre il suo aggressore cercava rifugio in un supermercato della zona, ancora aperto.

Il fatto è avvenuto attorno alle 21:30. Il ferito è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Vecchio Pellegrini dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico.

L’aggressore aveva ancora il coltello con sé quando, poco tempo dopo i fatti, è stato rintracciato dalla polizia.

Secondo le prime indiscrezioni pare che il ragazzino abbia confessato immediatamente le sue responsabilità.

Gli agenti hanno contattato la Procura dei minori. Il ragazzo è a disposizione della Procura per gli interrogatori e per le misure che saranno valutate nei suoi confronti.

La polizia ha immediatamente convocato i genitori di entrambi i giovani al fine di ascoltarli.

Ancora accoltellamenti a Napoli

Solo una settimana prima altri due accoltellamenti fra giovanissimi, uno dei quali avvenuto per una ragazza contesa: per lei due 14enni si sono affrontati nei pressi di Galleria Umberto.

Ma la violenza non riguarda solo i giovanissimi: giovedì 26 maggio un ausiliario del traffico è stato accoltellato a una gamba da un automobilista con il quale aveva avuto una discussione.

E nella serata di martedì 23 maggio a Fuorigrotta è stato accoltellato un 53enne che era in fila al supermercato di un centro commerciale.