Ragazzina stesa sui binari in galleria a Macerata, il macchinista la vede e riesce a fermare il treno

Paura alla stazione ferroviaria di Macerata, dove è stata sfiorata la tragedia. Miracolata una ragazzina di 15 anni che si era stesa sui binari in attesa del passaggio di un treno regionale. Il macchinista l’ha vista ed è riuscito ad azionare il freno in tempo. La giovane, illesa, è stata portata in ospedale.

L’episodio si è verificato nella mattinata di venerdì 15 settembre 2023 a Macerata. Secondo quanto riporta Il Resto del Carlino, tutto è avvenuto attorno alle 8 nei pressi della stazione ferroviaria della città.

Secondo quanto ricostruito, una ragazza di 15 anni si è stesa lungo i binari all’interno di una galleria che si trova a pochi metri dalla stazione, in attesa di un treno regionale. E si è rialzata praticamente illesa dopo il passaggio del convoglio.

Cosa è successo

Il macchinista del treno, in arrivo da Civitanova Marche, si è accorto di quel corpo disteso sulle traversine ed ha subito azionato il freno. Riuscendo a fermare in pochi metri il convoglio, che viaggiava a velocità ridotta in vista della fermata in stazione.

Il treno però si è bloccato solo dopo essere passato sopra la ragazzina. Fortunatamente la 15enne è rimasta illesa, solo qualche graffio per lei: distesa lungo i binari, non li toccava, e c’era abbastanza spazio tra il terreno e il convoglio.

La 15enne portata in ospedale

Immediatamente è scattato l’allarme, sul posto sono arrivati i sanitari del 118, gli agenti della polizia ferroviaria e quelli della Questura. La 15enne è stata soccorsa e trasportata in ambulanza all’ospedale cittadino: è stata ricoverata in Psichiatria per accertamenti, dove è stata raggiunta dai familiari.

Sotto choc il macchinista del treno, che per alcuni istanti ha temuto il peggio, poi il sospiro di sollievo. La circolazione ferroviaria è ripresa regolarmente dopo pochi minuti.

La polizia ha avviato gli accertamenti per chiarire quanto accaduto. Da quanto risulta la ragazzina sarebbe una ottima studentessa e sembra che non abbia mai avuto problemi particolari.