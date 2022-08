Ragazzina pestata selvaggiamente al bar da una donna per aver rifiutato un abbraccio: denunciata l'assalitrice

Era entrata in un bar per comprare delle caramelle, quando è stata avvicinata da una 30enne che ha iniziato a parlarle. Lei, 16 anni, non la conosce, ma la donna insiste: “Che fai, non mi riconosci? Dai, abbracciami”. La minorenne rifiuta e scatta l’aggressione.

Pestata selvaggiamente per un abbraccio

La vicenda ha avuto luogo a Sassoferrato (Ancona).

Una 16enne del luogo è entrata in un esercizio commerciale per comprare delle caramelle. Lì ha trovato la donna che di lì a poco sarebbe stata la sua assalitrice.

La polizia di Fabriano ha denunciato la 30enne per lesioni

Quest’ultima, 30 anni, ha cominciato a parlare come se la conoscesse, fino a tentare un abbraccio.

Al rifiuto della ragazza è iniziata l’aggressione. La 30enne ha afferrato la 16enne per i capelli e l’ha scaraventata per terra.

In seguito si è messa cavalcioni sulla vittima e ha preso a colpirla violentemente al volto.

L’intervento degli avventori e delle forze dell’ordine

Gli avventori del locale si sono subito precipitati sull’assalitrice e, non senza fatica, sono riusciti ad allontanarla dalla vittima.

La 30enne si dimenava violentemente e non c’era verso di calmarla mentre la trascinavano fuori dal bar.

I testimoni hanno subito avvertito le forze dell’ordine. La polizia di Fabriano ha subito avviato le indagini ascoltando coloro che erano presenti durante l’aggressione e, soprattutto, analizzando le telecamere interne del locale.

In poco tempo hanno rintracciato l’assalitrice. La donna risulta già nota alle forze dell’ordine.

La denuncia

La vittima, stando a quanto appreso dai poliziotti durante le indagini, è stata aggredita senza alcun motivo e per questo l’assalitrice è stata denunciata per lesioni.

La ragazzina ha ottenuto un referto di quindici giorni di prognosi.

Secondo le prime indiscrezioni, l’assalitrice sarebbe stata sotto effetto di alcolici. Un’aggressione senza motivo, quindi, com’è accaduto a Pescara con una ragazza aggredita in palestra e a Padova, dove un uomo ha aggredito la cameriera di un ristorante solo perché il menu non era di suo gradimento.