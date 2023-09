Ragazzina di 13 anni rimane incita del baby sitter: un 30enne è accusato di violenza sessuale

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Mi interesso principalmente di cronaca, politica ed economia. Ogni tanto scrivo un libro.

Un improvviso dolore allo stomaco, la corsa in pronto soccorso, l’ecografia e infine la scoperta shock. La ragazzina che era stata accompagnata in ospedale risultava essere incinta a soli 14 anni. Il concepimento è avvenuto mesi prima, quando ne aveva ancora 13.

Messa incinta a 13 anni: è stato il baby sitter

Inequivocabile il referto dell’ospedale: la teenager, rimasta incinta a 13 anni, era alla 31esima settimana di gestazione.

Questa storia arriva dalla zona Battistini di Roma e viene raccontata dal Messaggero. Fonte foto: 123RF

Dopo essere stata messa sotto torchio dai genitori, una coppia di origine straniera, fino a quel momento ignari della situazione, la ragazzina ha confessato tutto.

La giovane ha detto di avere avuto rapporti sessuali con un connazionale di 30 anni.

L’uomo, che di professione è giardiniere, frequentava occasionalmente la casa della ragazzina per fare da baby sitter al fratello più piccolo di lei.

Dopo la confessione ai danni dell’uomo è immediatamente scattata la denuncia per violenza sessuale.

Secondo l’ipotesi investigativa citata dal quotidiano la ragazzina sarebbe stata sedotta dopo essere stata circuita.

In ogni caso, anche se non è stata costretta con la forza a subire atti contrari alla sua volontà, data la sua giovanissima età il caso ricade nel reato di violenza sessuale.

Seguiranno test di paternità per accertare che il padre della creatura in grembo sia realmente l’ormai ex baby sitter.

La polizia ha trasferito il fascicolo alla procura minorile di Roma.

La giovane terrà il bambino

La 14enne ha deciso di portare avanti la gravidanza. Presto verrà ascoltata in audizione protetta al cospetto dei pm.

Il caso romano, del quale devono essere ancora definitivamente delineati i contorni, ricorda un precedente recente.

Ragazzina incinta a 13 anni: il caso di Mantova

A Mantova una ragazzina di 13 anni è rimasta incinta del suo fidanzato 19enne.

Sono state le insegnanti della scuola media frequentata dalla teenager a segnalare il caso ai servizi sociali, che hanno fatto scattare le indagini.

Il 19enne è stato così denunciato con l’ipotesi di violenza sessuale.

Due anni più tardi, durante il processo, la coppia si è presentata in tribunale mano nella mano.