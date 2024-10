Ragazzina di 12 anni investita da un treno a Padova in via Friburgo: è ricoverata in gravi condizioni

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Giovedì 10 ottobre una ragazzina di 12 anni è stata investita da un treno merci a Padova, nei pressi del passaggio a livello di via Friburgo. La giovane è stata trasportata d’urgenza all’ospedale pediatrico, dove è ricoverata in gravissime condizioni: la prognosi è riservata.

L’incidente al passaggio a livello di Padova

Secondo quanto riferito dall’Ansa, sembra che la 12enne sia stata investita dalla motrice di un treno merci.

L’incidente sarebbe avvenuto intorno alle ore 14:30 al passaggio a livello sulla linea ferroviaria che costeggia la zona industriale di Padova, in via Friburgo.

Fonte foto: Tuttocittà.it Via Friburgo, a Padova: la zona dove sorge il passaggio a livello all’altezza del quale sarebbe stata investita la 12enne

Al momento sono in corso le indagini della Polfer, coadiuvata da polizia e carabinieri: non si esclude nessuna pista, l’ipotesi è che abbia provato ad attraversare i binari mentre il passaggio a livello era chiuso.

Si cerca di capire se la 12enne fosse da sola o insieme ad altri ragazzini, anche se da una ricostruzione dell’Ansa sembra che facesse parte di un gruppetto di coetanei che, come lei, avrebbero attraversato i binari poco prima che il treno sopraggiungesse.

Lei sarebbe stata l’ultima del gruppo, e forse per questo non si sarebbe resa conto che non era più possibile oltrepassare la linea senza rischiare l’investimento.

Si tratterebbe di una ragazzina di origine ucraine, ma residente a Padova.

Il gesto del conducente del treno merci

Il conducente del treno si sarebbe immediatamente accorto di quanto fosse successo, riuscendo a bloccare la marcia e a chiamare i soccorsi.

La 12enne sarebbe stata stabilizzata sul posto dai sanitari del Suem 118, accorsi insieme a una squadra di vigili del fuoco.

La corsa in ospedale per salvare la ragazzina

La ragazzina è stata portata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale pediatrico di Padova, le sue condizioni sarebbero critiche e la prognosi è riservata.

Circolazione ferroviaria rallentata

Conseguenze per quel che riguarda la circolazione ferroviaria, vista la necessità dei rilievi di rito: si registrano dei rallentamenti sulla linea.