Ragazzi prendono in giro alcune prostitute a Roma: auto distrutta a bastonate da un gruppo di uomini

Sono stati accerchiati e aggrediti mentre erano all’interno dell’auto, distrutta a colpi di mazza da alcuni uomini, per aver preso in giro delle prostitute. Notte di paura a Roma per quattro giovani, due ragazzi maggiorenni e due ragazze minorenni, vittime di una spedizione punitiva dopo una bravata in via Palmiro Togliatti.

La bravata contro le prostitute

L’episodio sarebbe avvenuto nel viale romano che si estende tra i quartieri di Centocelle e Quarticciolo, intorno all’una di notte tra martedì 5 e mercoledì 6 marzo.

Come riportato da Adnkronos, i quattro amici a bordo di un’Alfa Romeo Mito avrebbero preso in giro alcune prostitute che, infastidite dall’atteggiamento dei ragazzi, avrebbero chiamato dei conoscenti per punirli.

Fonte foto: ANSA

Controlli durante un’operazione anti-prostituzione in via Palmiro Togliatti a Roma

L’aggressione

Subito dopo l’auto dei giovani è stata raggiunta da alcuni uomini a bordo di un’altra vettura, che hanno iniziato a colpire la macchina dei ragazzi a bastonate.

Secondo quanto riferito, le vittime della spedizione punitiva avrebbero reagito lanciando delle uova verso gli aggressori, ma a distanza di qualche istante, il conducente dell’Alfa avrebbe perso il controllo finendo con l’auto sui binari di via Palmiro Togliatti.

A quel punto il gruppo di uomini avrebbe raggiunto nuovamente l’auto per continuare a demolirla, mandando in frantumi il parabrezza e finestrino, per poi darsi alla fuga.

L’intervento dei carabinieri

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma che hanno avviato le ricerche in zona per rintracciare gli aggressori e ricostruire la vicenda.

Per lo shock subito, le due ragazze minorenni sono state accompagnate in codice verde al pronto soccorso dell’Ospedale Pertini di Roma, assistite dai militari dell’Arma, che le hanno successivamente affidate ai genitori.