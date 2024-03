Ragazza di 20 anni di Vasto trovata morta a Bologna in un b&b: ipotesi suicidio

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Una ragazza di 20 anni originaria di Vasto è stata trovata morta a Bologna. Il suo cadavere è stato rinvenuto in un B&B, nella zona universitaria.

Secondo quanto appreso dalla testata abruzzese Il Centro, la giovane si sarebbe tolta la vita con un gesto estremo.

Trovata morta 20enne in un b&b a Bologna: ipotesi suicidio

La tragedia si è consumata in via dei Bibiena. Il cadavere della ragazza è stato scoperto venerdì 1 marzo. Sul posto sono accorsi gli agenti della polizia che hanno svolto i primi accertamenti.

Fonte foto: ANSA

Gli uomini delle forze dell’ordine hanno ipotizzato che quasi certamente si sia innanzi a un caso di suicidio.

La lettera trovata accanto al corpo senza vita

A far propendere per il gesto estremo e volontario il fatto che nel corso del sopralluogo della polizia all’interno del b&b è stata trovata una lettera scritta dalla ragazza, la quale avrebbe messo nero su bianco i motivi che l’avrebbero spinta a togliersi la vita.

La famiglia della 20enne, dopo aver appreso la tragica notizia, è distrutta e raccolta nel dolore.

Il quotidiano dell’Abruzzo Il Centro ha inoltre raccontato che nell’estate di due anni fa la giovane si era diplomata con il massimo dei voti a Vasto. Fu anche premiata in Municipio, insieme agli altri studenti diplomatisi con 100, dal sindaco Francesco Menna.

Il suicidio di Omegna

Una decina di giorni fa, un altro episodio simile. Nel primo pomeriggio di giovedì 22 febbraio, intorno alle ore 14, un giovane italiano di 17 anni si è tolto la vita gettandosi dal ponte sullo Strona a Omegna.

Quando il personale sanitario è arrivato sul posto per il ragazzo non c’era nulla da fare. Quel volo di una ventina di metri non gli ha lasciato scampo. Sono intervenuti anche carabinieri e vigili del fuoco.