Ragazze morte a Lido di Camaiore, arrestata la donna al volante della Mercedes: "Auto a folle velocità"

Si trova agli arresti domiciliari per omicidio stradale la 44enne brasiliana che mercoledì, alla guida di una Mercedes, ha travolto a Lido di Camaiore sei persone, tra cui due ragazze tedesche che si trovavano in vacanza in Versilia e che sono morte sul colpo.

Sei persone investite a Lido di Camaiore: due sono morte

Sono sei le persone investite mercoledì a Lido di Camaiore (in provincia di Lucca) dalla Mercedes condotta dalla 44enne brasiliana, che vive a Viareggio, per la quale sono stati poi disposti gli arresti domiciliari con l’accusa di duplice omicidio stradale. Tra le persone travolte dall’auto, due sono infatti decedute: si tratta, come riportato dall’agenzia ANSA, di due ragazze tedesche (la più piccola avrebbe compiuto 18 anni il 22 settembre, mentre l’altra ne avrebbe fatti 19 a ottobre) che erano in vacanza in Versilia con una scolaresca di Duisburg. Sono straniere anche le altre quattro persone investite: sarebbero tre di nazionalità francese e una tedesca.

La ferita più grave è stata trasportata in codice rosso in ospedale. In ospedale è stata portata anche l’automobilista per gli esami tossicologici di rito, risultati negativi, e un’altra donna che viaggiava con lei a bordo della Mercedes, in stato di choc.

I soccorsi dopo l’incidente a Lido di Camaiore.

La dinamica dell’incidente a Lido di Camaiore

Per quanto riguarda la dinamica dell’incidente avvenuto a Lido di Camaiore, in base alla ricostruzione fatta nell’immediatezza e riportata da ANSA, sembra che la 44enne, mentre viaggiava lungo via Italica, avrebbe “bucato” due incroci. Gli investimenti sarebbero avvenuti dopo che la Mercedes sarebbe salita sul marciapiede, travolgendo le due ragazze per prime e poi le altre persone e buttando giù sull’asfalto anche un palo.

Su cosa possa essere accaduto continuano gli accertamenti della Polizia stradale.

Le parole del sindaco di Camaiore

Il sindaco di Camaiore Marcello Pierucci ha dichiarato all’emittente tv 50Canale: “È un episodio che ha sconvolto tutta la comunità, una cosa così non era mai accaduta“.

Il primo cittadino ha parlato di “un‘auto a folle velocità” che ha travolto le persone e “danneggiato una decina di auto in sosta”.

Marcello Pierucci ha poi aggiunto: “Noi ci siamo resi subito disponibili mettendo la nostra Polizia municipale a disposizione della Polizia del commissariato di Viareggio titolare delle indagini”.