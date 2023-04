Ragazza vuole suicidarsi ad Alessandria lanciandosi da un ponte ma viene salvata dai carabinieri: le immagini

Giornalista pubblicista dal 2014. Da oltre 10 anni si occupa di comunicazione e informazione sul web, scrivendo di vari argomenti: dallo sport alla cronaca, passando per la politica e lo spettacolo. Ha collaborato anche con importanti quotidiani e magazine cartacei ed emittenti radio e tv.

Nella notte tra martedì 4 e mercoledì 5 aprile, ad Alessandria, un carabiniere del Nucleo Radiomobile ha salvato una ragazza che aveva manifestato l’intenzione di suicidarsi lanciandosi da un ponte.

L’allarme lanciato dalla madre della ragazza

L’allarme è scattato poco dopo la mezzanotte, quando la Centrale Operativa di Alessandria ha ricevuto una chiamata.

La richiesta di intervento è partita dalla madre della ragazza, che ha riferito di avere avuto poco prima una videochiamata con la figlia, seduta in precario equilibrio sul parapetto del ponte Meier di Alessandria.

Fonte foto: Comunicato stampa Compagnia Carabinieri di Alessandria La ragazza e il carabiniere che l’ha raggiunta, in equilibrio precario su una trave del ponte Meier di Alessandria.

L’intervento dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile

Immediatamente, sul posto è intervenuta una pattuglia dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile. I carabinieri si sono avvicinati al punto dove si trovava la ragazza, che aveva scavalcato la ringhiera di protezione e si era seduta su una delle travi trasversali che collegano le piattaforme carrabili a “forma di mandorla” del ponte sul Tanaro, con le gambe nel vuoto.

La ragazza, ha reso noto la Compagnia Carabinieri di Alessandria in un comunicato, aveva lo “sguardo perso nel vuoto” e non ha dato l’impressione di essersi accorta dei Carabinieri, arrivati a fari spenti e senza utilizzare le sirene, percorrendo la piattaforma pedonale.

Il salvataggio della ragazza che voleva suicidarsi ad Alessandria

Uno dei due carabinieri, senza esitare, ha scavalcato la balaustra e si è calato sulla trave metallica, raggiungendo la ragazza con cautela per non allarmarla. La giovane, però, gli ha intimato di non avvicinarsi, altrimenti si sarebbe lasciata cadere nel vuoto.

A quel punto, quindi, è partita la delicata ma ferma opera di convincimento per rassicurare la ragazza e farla desistere, resa complicata dall’arrivo di altre pattuglie dei Carabinieri, dei Vigili del Fuoco e del personale sanitario, che ha innervosito la giovane, “appannata dall’alcool“. Alla fine, però, il carabiniere è riuscito a conquistare la fiducia della ragazza e a convincerla ad avvicinarsi alla balaustra.

Una volta giunti in prossimità della balaustra, la ragazza è stata afferrata dagli altri carabinieri intervenuti e riportata in salvo sulla piattaforma pedonale. La giovane è stata soccorsa sul posto e poi trasportata presso il locale pronto soccorso, dove si trova attualmente ricoverata.