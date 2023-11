Kimberly Bonvissuto scomparsa a Busto Arsizio: il giallo dell'appuntamento con un ragazzo nascosto alla madre

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Mi interesso principalmente di cronaca, politica ed economia. Ogni tanto scrivo un libro.

Una ragazza di 20 anni è scomparsa a Busto Arsizio, in provincia di Varese: da giorni non ci sono più notizie di Kimberly Bonvissuto. Secondo il racconto di una cugina, la giovane, nella serata in cui è spartita, avrebbe avuto un appuntamento con un ragazzo.

Ricerche in corso per Kimberly Bonvissuto

Lunedì 20 novembre è l’ultimo giorno in cui Kimberly Bonvissuto è stata vista.

In serata, non vedendola rincasare, la madre ha allertato la polizia. Poi ha diffuso un appello sui social pubblicando le foto della figlia.

Per le strade di Busto Arsizio sono state affisse alcune foto della ragazza con i dettagli utili a identificarla.

I vestiti indossati al momento della sparizione

Questo il racconto delle ultime ore in cui Kimberly è stata vista: la ragazza è uscita di casa alle 16:00; indossava una tuta grigia, scarpe nere e un giubbino Colmar.

Kimberly Bonvissuto ha i capelli rossi ed è alta 1,55. Attualmente non ha un’occupazione.

Il giallo dell’appuntamento con un ragazzo

Come scrive La Stampa, secondo alcune dichiarazioni la ragazza avrebbe avrebbe nascosto un appuntamento con un ragazzo alla madre.

Kimberly avrebbe raccontato di avere un appuntamento con la cugina e che avrebbe cenato con lei fuori casa.

Le due ragazze avrebbero poi avuto in programma di sentirsi attorno alle 21:30, ma non c’è stata alcuna telefonata.

Da quel momento in poi il telefono di Kimberly Bonvissuto è spento.

“Kimberly è uscita solo con il telefonino e il caricatore, ma non aveva con sé i documenti, né carte di credito né i vestiti”, ha precisato la mamma al quotidiano La Prealpina.

In mancanza di elementi che possano fare pensare a un delitto, la polizia ha registrato il caso come “allontanamento volontario”. Tuttavia gli investigatori hanno già dato il via alle ricerche.

Ci si appella all’aiuto dei cittadini: si chiede di condividere l’appello della madre; chi dovesse incontrare una ragazza che mostra somiglianze con Kimberly Bonvissuto deve darne immediatamente notizia alle forze dell’ordine.